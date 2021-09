TopCloset.ro - haine accesibile pentru toamna și iarna lui 2021 Topcloset.ro e un magazin online lansat de mai bine de 2 ani care iși propune sa aduca haine calitative, din materiale rezistente și foarte confortabile la prețuri accesibile pentru toate buzunarele. Toate articolele vestimentare de pe site sunt pentru femei. Toamna lui 2021 a inceput deja pe TopCloset pentru ca și-au facut apariția noile colecții de veste, poncho, geci matlasate sau din blanuri. Hainele sunt alese cu atenție in funcție de cele mai noi trenduri, pentru a ține pasul cu moda orice ținuta ai alege. Chiar daca nu au etichete de la branduri renumite, e bine de știut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua solutie Facebook pentru a face bani de pe urma WhatsApp, fara a incalca prea mult intimitatea utilizatorilor, este un director de companii, unde utilizatorii sa descopere magazine si firme de unde sa cumpere produse.WhatsApp continua strategia de monetizare prin shopping a produsului,…

- Pandemia de coronavirus a schimbat multe in ultimul an și jumatate.Probabil cel mai afectat sector este cel turistic, acolo unde destinații de vis, gen Thailanda, Singapore, Australia, Vietnam, SUA ori Canada și-au inchis porțile pe o perioada nedeterminata.Este și cazul Cubei, una…

- StoreDot, o firma din Israel specializata in dezvoltarea bateriilor electrice pentru masini cu incarcare rapida, a prezentat o baterie care poate fi incarcata complet in doar 10 minute.Dupa un proces de dezvoltare care a durat 3 ani si a implicat folosirea a 5 brevete legate de designul celulelor,…

- Grupul auto francez Renault, la fel ca mai multe companii concurente, va prelungi opririle partiale de productie la trei fabrici de asamblare din Spania, pana la sfarsitul acestui an, din cauza deficitului de cipuri la nivel global, a declarat marti un purtator de cuvant al Renault Spain, transmite…

- Dacia Jogger, un vehicul de familie, cu 5 sau 7 locuri, va fi prezentat publicului larg de directorul general Dacia, Denis Le Vot, a anuntat compania.Premiera va avea loc in data de 6 septembrie, la Salonul International Auto de la Munchen.“Pe 6 septembrie, la Salonul International…

- Primarul Capitalei Nicutor Dan a declarat in dimineața zilei de luni, 30 august, ca ia in calcul externalizarea serviciilor de curatenie in parcuri, precizand insa ca procedura de achizitie a unor astfel de servicii este anevoioasa.De asemenea, el a reluat afirmatia conform careia anul acesta…

- Sa faci economii intr-o astfel de perioada pentru unii dintre noi este un gand la care nici nu indraznim sa visam. Doar te uiți in portofel și vezi cum fug banii care nici macar nu iți ajung de la o luna la alta. Cu toate acestea, economisind puțin cate puțin, sume mici de bani, vei reuși sa-ți schimbi…

- Anul trecut, afacerile de pe piata autohtona, indiferent de notorietate si marime, au suferit numeroase pierderi. Unii antreprenori au fost constranși de contextul pandemic sa traga oblonul peste activitatea pe care o desfașurau și au pus bazele unor noi afaceri locale. Ziare.com iți explica,…