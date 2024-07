Topal nu l-a mai vrut pe Taka

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Sport a eliberat „Certificatul de identitate sportiva” pentru Corvinul Hunedoara, „echipa de sub furnale” schimbandu-și forma de organizare. Clubul a devenit unul de drept privat. In urma triumfului istoric din Cupa Romaniei, hunedorenii au primit licența UEFA, obținuta din…

- Petrolul Ploiești și-a prezentat noul antrenor. Tehnicianul bosniac Sanjin Alagic (46 de ani) este noul membru al staff-ului tehnic. Acesta il va ajuta pe Mehmet Topal, instalat ca „principal” la inceputul lunii iunie. Clubul a facut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta deține licența…

- Adriana Mutu are 18 aniFiica sa, Adriana, in varsta de 18 ani, a marcat o etapa semnificativa in viața ei prin absolvirea liceului. Cu aceasta ocazie, Adrian Mutu a postat pe Instagram un mesaj de incurajare plin de dragoste și susținere necondiționata pentru fiica sa.„Vreau sa-ți spun doar ca atunci…

- Fostul international turc Mehmet Topal (38 de ani) este noul antrenor al echipei Petrolul Ploiesti, el inlocuindu-l in functie pe tehnicianul Laszlo Balint, informeaza gruparea prahoveana pe site-ul sau oficial. „Mehmet Topal, jucator de legenda al fotbalului turc, fost capitan al nationalei Turciei…

- Universitatea Craiova și U Cluj se intalnesc duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un baraj pentru calificarea in cupele europene. Invingatoarea va reprezenta Romania in Conference League. Reprezentanții Științei nu concep sa rateze și acest obiectiv, dupa ce au incheiat pe locul…

- Duminica trecuta, in faptul nopții, aflata aproape de jumatatea anului centenarului existenței sale in sportul rege autohton, FC Petrolul Ploiești termina pe scut ultimul meci din sezon. Mai exact, cu un eșec, 0-2 la Iași, in compania CSM Politehnica, și incheia ediția 2023-2024 a campionatului SuperLigii…

- Pare incredibil, dar chiar acesta este adevarul. Noii campioni ai SuperLigii, jucatorii de la FCSB, nu vor avea de ce sa iși verifice conturile bancare dupa caștigarea titlului dupa o pauza de 9 ani. Și asta pentru ca la Gigi Becali nu a existat niciodata principiul acordarii primelor speciale pentru…