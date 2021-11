Top zece cadouri inedite de Crăciun Nu mai este foarte mult pana la Craciun. Deja ne gandim, ușor, ușor, la cadourile pe care va trebui sa le cumparam și sa le oferim celor dragi. Reprezentanții unui magazin online de cadouri ne-au dezvaluit care e, in opinia lor, topul celor mai vandute zece cadouri de Craciun. 1. Un barometru de birou Barometrul este un obiect decorativ foarte curios care se va așeza bine pe orice birou sau in orice living modern. Acest instrument de prezicere a vremii nu are o explicație clarala baza, el fiind folosit inca de pe vremea lui Charles Darwin. Cert este ca in interiorul globului transparent, umplut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de poliție Buiucani, au reținut un barbat in varsta de 37 ani originar din capitala, fiind suspectat de comiterea unui furt din locuința. Barbatul nu este la prima abatere, fiind judecat anterior pentru alte infracțiuni.

- Odata cu retragerea licenței de funcționare a companiei City Insurance, principalul asigurator de pe piața din Romania, prețurile polițelor RCA au explodat, crescand in medie cu 70-80% fața de prețul de referința. Reprezentanții pieței de asigurari, consultați de Agerpres , spun ca tarifele ar urma…

- Se descentralizeaza activitatea de emitere a documentelor de urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul județului Satu Mare, a declarat presedinte Consiliului Judetean, Pataki Csaba. Reprezentanții a 40 de unitați administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a…

- Se descentralizeaza activitatea de emitere a documentelor de urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul județului Satu Mare, a declarat presedinte Consiliului Judetean, Pataki Csaba. Reprezentanții a 40 de unitați administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a…

- Pugilistul britanic Amir Khan, 34 de ani, fost campion mondial la categoria superușoara, unde a deținut titlurile WBA și titlul in 2011, a declarat ca a fost scos din avionul American Airlines, pe motiv ca masca pe care o purta „nu era suficient de mare”, a relatat postul BBC, preluat de News.ro . Incidentul…

- In plina criza guvernamentala, cu spectrul moțiunii deasupra capului, premierul Florin Cițu a transmis marți ca iși dorește creșterea salariului minim, amintind cumva de suta de lei a lui Nicolae Ceaușescu. Cițu nu spune insa de cand ar putea crește salariul minim și nici cu cit. Premierul a postat…

- Reprezentanții HORECA susțin ca posibilitatea ca doar persoanele vaccinate sa intre la interiorul restaurantelor nu e un lucru rau. Dimpotriva, asta ar ajuta industria sa se mențina pe linia de plutire in caz ca incidența cazurilor COVID-19 va crește, așa cum arata deja cifrele in ultima perioada.De…

- V. Stoica Orașul Bușteni a fost din nou lovit de ploile torențiale, in noaptea de sambata spre duminica. Precipitațiile cazute au produs din nou mari probleme in zonele afectate și in urma cu circa o luna. Reprezentanții autoritaților locale au acționat inca din timpul nopții pentru a incerca sa reduca…