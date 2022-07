Top vânzări mărci auto în România în 2022 In primele 5 luni ale anului 2022, romanii au cumparat cu 33.3% mai multe mașini noi decat in perioada similara a lui 2021, potrivit datelor furnizate de ACAROM. The post Top vanzari marci auto in Romania in 2022 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Gradul de umplere a depozitelor de gaze este in acest moment de 50%, mai mult decat si-a asumat tara noastra pentru data de 1 august, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Vineri erau in depozite peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, dintr-un total de capacitate de 3,07…

- Toate marile lanturi de benzinarii din Romania au aplicat reducerea de 50 de bani pentru clientii finali, a anuntat, vineri dimineata, pentru AGERPRES, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Carburanti mai ieftini! Vreau sa le multumesc tuturor companiilor care s-au conformat voluntar si au aplicat deja…

- Cererea de trotinete pe OLX a fost mai mare cu 32% in mai 2022, comparativ cu luna anterioara, in timp ce cererea de biciclete a crescut cu 14% in acelasi interval, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Unele dintre jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliența nu pot fi realizate din scurt, ci trebuie pregatite din timp, in caz contrar existand pericolul unui blocaj al PNRR, transmite Cristian Ghinea, coordonator de politici publice al USR și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor…

- In premiera, atat localnicii cat și turiștii din Constanța, vor fi consultați in privința schimbarii schimbarea infațișarii plajelor din stațiunea Mamaia. Administrația Naționala Apele Romane in parteneriat cu Ordinul Arhitecților din Romania organizeaza un concurs internațional de soluții pentru viitoarea…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptie de neconstitutionalitate referitor la prevederi din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. „Prevederile art. 393 alin. (3) si ale art. 488 alin. (3) din Legea 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile…

- De la 1 iulie, programul Rabla va avea modificari. Astfel, posesorii mașinilor mai vechi de 15 ani vor primi o prima de casare diferita fața de cat a fost pana in prezent. Un nou program „Rabla”, prin care cei care isi caseaza masinile mai vechi de 15 ani pot primi prima de „cel putin 3.000 de lei”,…

- Guvernul respinge informațiile raspandite in media rusa potrivit carora Armata Romaniei ar avea militari in Republica Moldova pentru a participa la exercitii sau alte forme de instruire in comun cu militari din Republica Moldova. De asemenea, in ceea ce priveste proiectul de lege care ar permite donarea,…