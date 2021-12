Stiri pe aceeasi tema

- Speranța de viața in Romania este a doua cea mai mica din Uniunea Europeana, in urma țarii noastre aflandu-se doar Bulgaria. Țarile europene cu cea mai ridicata speranța de viața sunt Norvegia (83,3 ani), Islanda (83,1 ani) și Irlanda (82,8 ani), in timp ce la coada clasamentului se afla Lituania (75,1…

- Speranța de viața in Romania este a doua cea mai mica din Uniunea Europeana, in urma țarii noastre aflandu-se doar Bulgaria. Țarile europene cu cea mai ridicata speranța de viața sunt Norvegia (83,3 ani), Islanda (83,1 ani) și Irlanda (82,8 ani), in timp ce la coada clasamentului se afla Lituania (75,1…

- Pretul mediu al unui hectar de teren arabil din Romania era anul trecut de 7.163 de euro, in timp ce Franta era de 6.000 de euro, iar in Ungaria era de 4.893 de euro, arata datele publicate marti de Eurostat. In randul statelor membre UE, cele mai mari preturi la terenuri arabile erau in Tarile de Jos…

- Pandemia covid-19 a ucis peste cinci milioane de oameni in lume de cand Biroul OMS dn China a anuntat aparitia bolii, la sfarsitul lui decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat pe baza unor date oficiale de AFP. Acest bilant, intocmit luni la ora 21.30 GMT (23.30, ora Romaniei), ia in…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori continua sa scada in Capitala, coborand luni sub 14 la mia de locuitori. Potrivit Direcției de Sanatate Publica București, rata de infectare in Capitala este luni de 13,87 luni, fața de 14,35 cu o zi in urma. Incidenta cazurilor COVID-19 in București…

- Romania și-a dublat, anul trecut, deficitul guvernamental, care a ajuns la 97,710 miliarde de lei, ceea ce a reprezentat 9,4%, informeaza un raport publicat de Eurostat. In Romania, deficitul guvernamental s-a dublat, anul trecut, ajungand la valoarea de 97,710 miliarde de lei (9,4%) din Produsul Intern…

- Catastrofa sanitara generata in Romania de pandemia de COVID-19 capata dimensiuni șocante. Datele raportate de statele membre ale Uniunii Europene demonstreaza ca marți, in Romania, au murit la fel de mulți bolnavi COVID cat in toate celelalte țari ale UE la un loc. Romania a raportat marți 574 de decese…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate inca 223 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in scadere comparativ cu ziua de ieri, cand la nivel de județ au fost 350 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 20…