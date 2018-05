Stiri pe aceeasi tema

- Te simți bine in pielea ta, iar excesele de la 20 de ani cand pierdeai nopțile prin cluburi și reușeai miraculos sa supraviețuiești a doua zi nu și-au lasat atat de mult amprenta pe cat te avertizau bunicile. Varsta de 30 de ani este cea la care de obicei ne simțim cel mai bine cu noi inșine, ne cunoaștem…

- Cunostintele de moda nu sunt utile doar fashionistelor! Cateva informatii despre teoria culorilor, despre croiul care ti se potriveste si despre nuantele care iti scot in evidenta pielea, ochii si parul iti vor fi mereu folositoare, fie ca decizi sa imbratisezi sau nu ultimele tendinte.Din neatentie…

- Orice femeie viseaza la sprancene perfecte pentru ca ele ne definesc trasaturile feței și le scot in evidența mult mai mult. Femeile fac anumite greșeli in ceea ce privește sprancenele și este posibil sa nu realizeze acest lucru. Tu le faci?

- Femeile fac anumite greseli in momentul in care aleg sa tina dieta pentru a putea scapa de kilogramele in plus. Specialistii sustin ca ajung sa taie de pe lista alimentele care contin grasimi, insa nu reusesc sa scape de surplusul de grasime acumulat.

- Ai mai jos un ghid complet cu sfaturi utile care te vor ajuta sa iti alegi mobila dormitor, sa eviti anumite greseli si sa alegi cele mai bune locuri pentru mobila de dormitor, potrivit principiilor feng shui. Mobila dormitor – Cum sa alegi mobila de dormitor Iata cateva aspecte la care sa…