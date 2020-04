Stiri pe aceeasi tema

- Patiseria Giovana, cu program non stop, de la Halta Teiș din Targoviște vine in sprijinul celor care doresc produse de Post-ul Patiseria Giovana iți aduce, acasa, un coș cu produse de patiserie tradiționale! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- BT Pay are functionalitati noi, utile gestionarii de acasa a banilor si cardurilor. Clientii Bancii Transilvania pot adauga in aplicatie inclusiv carduri emise in Romania de alte banci si de fintech-uri, pot folosi cardurile BT in format digital inainte de a intra in posesia celor fizice si au acces…

- Orice sportiv, profesionist sau amator, are nevoie de o pereche de caști care sa faca antrenamentul mai distractiv, motiv pentru care Philips a lansat noua gama Sports ce include trei modele dedicate: caștile on-ear SH402, modelul wireless SN503 și varianta true wireless ST702. SN503 Pe langa sunetul…

- 112 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Republica Moldova in ultimele 24 de ore. In total, 864 persoane au fost infectate cu COVID-19, dintre care 15 au murit. Și in aceste vremuri grele, moldovenii de peste Prut nu au fost uitati de cei stabiliti in strainatate.

- In aceasta perioada in care a crescut ponderea lucrului de acasa sau de la distanța și avand in vedere potențialul unor evenimente neprevazute care ar putea afecta calatoriile și conferințele internaționale, cererea pentru soluții fiabile de video conferințe a crescut drastic. QNAP Systems ofera KoiMeeter…

- Biroul Adobe Romania este inchis incepand cu 17 martie pentru o luna, iar cei aproape 700 angajați ai companiei lucreaza la distanța. Aceștia au primit buget de 250 dolari pentru achizitia de echipamente sau mobilier pentru home office. Angajații Adobe Romania, cel mai mare centru de dezvoltare și cercetare…

- Angajații Adobe Romania lucreaza de acasa. Aceasta masura a fost implementata pentru a limita expunerea la risc de imbolnavire cu coronavirus, potrivit unui comunicat remis Mediafax . Cat ofera compania fiecarui angajat Compania ofera 250 de dolari fiecarui angajat pentru achizitia de echipamente care…

- Gigantul chinez in domeniul telecomunicațiilor, Huawei, a anunțat președintele grupului, Liang Hua, intr-o conferința de presa la Paris, va instala in Hexagon un sit destinat producerii de echipamente radio pentru 5G. Situl, ce va reprezenta o investiție de cel puțin 200 milioane euro și va avea, la…