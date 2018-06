Stiri pe aceeasi tema

- Doar doua zile au mai ramas pana la intalnirea istorica dintre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau nord-coreean, Kim Jong Un. Cei doi oficiali vor ajunge astazi la Singapore, tara care va gazdui prima lor intalnire.

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu a declarat, astazi, ca il susține și are in continuare incredere in consilierul sau personal Ionuț Nasleu, chiar și dupa dezvaluirile de ieri facute de PRESSALERT.ro despre legaturile acestuia cu lumea interlopa. Robu a dezvaluit ca Nasleu i-a spus, in aceasta dimineața,…

- Ar trebui sa incepi cumparaturile din capetele supermarketului. Acolo se afla produsele proaspete și tot acolo e zona in care vei cheltui cel mai puțin pentru cea mai mare cantitate de mancare cumparata. Si nu uita, este foarte important ca atunci cand pleci la cumparaturi sa-ti faci de acasa…

- Arabia Saudita va pedepsi cuplurile care se uita in telefonul partenerului fara acordul acestuia. Regatul a anunțat luni ca va da o noua lege care prevede o amenda sau pedeapsa cu inchisoarea, pentru cuplurile casatorite care se uita in telefonul și computerul soțului…

- "Ma numesc Alex și te rog sa ma ajuți și pe mine cu o problema. In urma cu un an și jumatate, la o petrecere, m-am imbatat și m-am culcat cu o fata. Am recunoscut amandoi ca a fost doar o aventura de-o noapte și am mers fiecare mai departe cu viața lui. La cateva luni, am inceput o relație cu cineva.…

- Alegerea greșita sau inadecvata a materialelor, instalarea incorecta, dorința de a economisi cat mai mult posibil - pot provoca daune aspectului si functionalitații acoperisului. De aceea trebuie sa cunosti cateva greseli pe care sa le eviți atunci cand vrei sa renovezi sau sa construiești un nou acoperis…

- "Nu putem sa spunem cu sigurnata de ce s-a intamplat acest lucru. Insa am decis sa nu mai riscam viata unui alt pui", a spus Viktor Agafonov, un angajat gradinii zoologice din Vladivostok, Rusia, potrivit DailyMail. Catelusa de rasa Golden Retriver se numeste Tessa si avea deja patru pui, dar nu a deranjat-o…