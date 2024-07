Stiri pe aceeasi tema

- In ritmul rapid al vieții moderne și in floarea materialismului, oamenii tind adesea sa iși supraestimeze capacitatea financiara și sa acumuleze probleme financiare. Tentația de a duce o viața luxurianta este foarte mare, mai ales daca privești numeroși influenceri și celebritați din jurul tau care…

- Pe tot globul, apa devine din ce in ce mai puțina, in special in orașe, iar cererea crește rapid. Afectata este și Romania, unde din cauza secetei, oamenii din 6 orașe primesc apa cu restricții. Autoritațile din toata lumea cauta soluții, cu atat mai mult cu cat jumatate din populația lumii traiește…

- Ana Simionescu-Smreciu este tanara din Buzau care a reușit sa obțina cea mai mare medie, respectiv 9,96, dupa afișarea primelor rezultate la Bacalaureat. Este absolventa a Colegiului Național „B.P. Hasdeu”, profil Filologie bilingv-engleza și a reușit note maxime la Istorie și la Logica, iar la proba…

- Articolul Distribuție Energie Electrica Romania – Sucursala Buzau anunța intreruperea in alimentarea cu energie electrica pentru perioada 15-19 iulie 2024 si suplimentar 08 – 12 iulie 2024 apare prima data in Opinia Buzau .

- Avand in vedere contextul economic actual, oamenii au inceput sa puna bani deoparte sau sa investeasca, dar lipsa resurselor financiare ramane principala piedica pentru mulți dintre ei, arata un sondaj realizat de Reveal Marketing Research, solicitat de XTB Romania, companie de tranzacționare pe bursele…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, la data de 15 noiembrie 2023, politisti din cadrul Sectiei 2 au fost sesizati, prin plangere, de catre un barbat, in varsta de 48 de ani, cu privire la faptul ca, in perioada 2019 - septembrie 2023, persoane necunoscute, prin intermediul unor retele de…

- Cu o atenție deosebita acordata nevoilor comunitații, primarul comunei Margaritești, Fanel Ungureanu este cunoscut pentru abilitatea sa de a gasi soluții rapide pentru problemele locale. Prin intermediul colaborarii stranse cu oamenii și prin implicarea activa a acestora in procesul decizional, el promoveaza…