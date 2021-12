Stiri pe aceeasi tema

- Top Seeds, companie romaneasca specializata in furnizarea de solutii integrate in domeniul agricol, si-a anuntat intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In anul 2020, compania a avut o cifra de afaceri de 177,7 milioane de lei si un profit net de 7,3 milioane de lei.…

- OMV Petrom va investi 11 miliarde de euro pana in 2030 pentru reducerea emisiilor de carbon, acesta fiind cel mai mare plan de investitii private in sectorul energetic din Romania. Compania OMV Petrom a anunțat Strategia 2030 a companiei “Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon”, publicata…

- Libra Internet Bank, prima banca din Romania care a oferit contul bancar 100% online și creditul 100% online, continua finanțarea prin bursa și listeaza a doua sa emisiune de obligațiuni, in valoare de 40 milioane de euro. Obligațiunile se tranzacționeaza pe segmentul principal al Bursei de Valori București,…

- Transelectrica avea de recuperat, la data de 15 noiembrie 2021, creante in valoare totala de 60,4 milioane de lei pentru serviciul de transport al electricitatii. Cea mai mare suma, respectiv 29,1 milioane de lei, reprezinta sume de recuperat de la firme aflate in procedura de faliment, precum Regia…

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) este incantata sa anunțe ca Transport Trade Services (BVB: TTS), cel mai mare transportator integrat de marfuri din bazinul Dunarii, se alatura ARIR in calitate de Membru Asociat. Compania are activitate in 3 segmente principale: expediție…

- Constructia la cheie a proiectului fotovoltaic din Giurgiu este evaluata la aproximativ 40 milioane de euro, iar amortizarea investitiei va avea loc in cinci pana la sapte ani, in functie de pretul energiei stabilit in piata. Parcul fotovoltaic va produce aproximativ 52.000-78.000 MWh anual, energie…

- Producatorul de energie electrica Hidroelectrica are un an foarte bun din punct de vedere al rezultatelor financiare, cu venituri de 3,2 miliarde lei in primul semestru al anului, in creștere cu 78% fața de aceeași perioada a anului trecut. Compania, considerata perla sistemului energetic autohton,…

- ”Bento – Intellectually Curious, companie antreprenoriala romaneasca, specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software si furnizarea de servicii de infrastructura IT si Cloud, anunta intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Compania are in plan ca actiunile sale,…