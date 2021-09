Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorul Tombolei Abonatilor la Gazeta de Sud pentru luna SEPTEMBRIE 2021 este Dumitrașcu Ion, din Craiova, str. Lamaiței. Castigatorul este rugat sa ia legatura cu redactia Gazeta de Sud pentru a afla cum poate intra in posesia premiului, un espressor Lavazza EP Mini Bianca + 100 de capsule Lavazza…

- Dupa ultimul fluier al centralului Radu Petrescu, a inceput dezastrul pe Arena Naționala. Enervați de prima ingrangere suferita in aceasta ediție a Ligii 1, suporterii echipei gazda nu au mai suportat și au reacționat violent la adresa jucatorilor de la Craiova, ramași pentru a sarbatori succesul cu…

- Dinu Todoran (42 de ani), ramas fara postul de antrenor principal al celor de la FCSB, nu va mai continua la clubul lui Gigi Becali. Zilele trecute, in momentul in care negocierile cu Edi Iordanescu se aflau pe ultima suta de metri, Gigi Becali dezvaluia in cadrul unei emisiuni televizate ca Todoran…

- CSM Slatina a continuat astazi seria partidelor amicale din aceasta vara. Astfel, echipa antrenata de Cristian Stanculetu s-a impus categoric, scor 4-0, pe terenul formatiei Universitarea Bascov. Acesta este cel de-al doilea test sustinut de cele doua formatii. In primul, Slatina si Bascov au remizat…

- Situație incredibila prin care a trecut un barbat din Craiova. Omul a avut parte de o surpriza mai puțin placuta dupa ce a parcat masina in centrul orasului, și asta pentru ca, pentru o ora de parcare, a platit de 70 de ori.Ei bine, se pare ca barbatul a ajuns in aceasta situație din cauza unei erori de…

- Mai multe locuri de joaca din Craiova par ca au fost uitate complet de autoritati. Sunt atat de degradate si de neingrijite incat abia daca mai pot fi folosite. Unele nu arata nici pe departe ca spatii menite sa provoace copiilor bucuria de a se juca. Insa, pentru modernizarea acestora, craiovenii mai…

- La Colegiul Național ”Carol I” din Craiova se lucreaza la amenajarea unor noi spații care sa fie ulizate pe perioada cat va fi deschis șantierul pentru reabilitarea și consolidarea corpului central. Este vorba de amenajarea unor noi sali de clasa și noi laboratoare pentru elevi, dar și de spații de…

- Cu siguranta, canicula nu este prietenul nostru cel mai bun. Zilele acestea, mai degraba visam unde sa plecam mai repede si mai departe de arsita soarelui. Iar daca te abonezi la Gazeta de Sud, gandurile s-ar putea sa devina realitate mai usor decat ti-ai inchipui. Cititorii care incheie un abonament…