- In acest an, pentru admiterea la liceu, din 2 iulie se pot completa fișele de inscriere. Dupa rezultatele la Evaluare Naționala 2020, elevii și parinții pot alege filiera, profilul și specializarea in care se dorește continuarea studiilor. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in…

- Clujul a obținut cea mai mare promovabilitate la examenul de Evaluare Naționala din acest an, 88,71%, urmat de București și Braila.Școala cu cea mai mare rata de promovabilitate a fost Colegiul Național “Emil Racovița”, cu media generala 9,64, pe doi este Liceul Teoretic “Elf”, cu media 9,44, pe trei…

- Ministerul Educatiei a publicat luni listele cu notele si mediile elevilor de clasa a VIII-a care au sustinut examenul de Evaluare Nationala 2020. Rezultatele sunt publicate anonimizat, adica cu un cod de identificare, in locul numelui si prenumelui elevului.

- Peste 76% dintre elevii careu au susținut probele la Evaluare Naționala in acest an au luat medie peste 5, fiind cele mai bune rezultate inregistrate in ultimii 3 ani. Ministerul Educației și Cercetarii a centralizat luni, in jurul orei 13.00, rezultatele inregistrate la Evaluarea Naționala ale absolvenților…

- La examenul de Evaluare Naționala 2020, in Alba, in acest an au fost 22 de medii de 10, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. Colegiul National „Lucian Blaga” Sebes: 9 medii de 10 Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Alba Iulia: 5 medii de 10.00 In actualizare Ministerul Educației a publicat…

- Ministerul Educației a publicat luni listele cu notele și mediile elevilor de clasa a VIII-a care au susținut examenul de Evaluare Naționala 2020. Reamintim ca de data aceasta rezultatele sunt publicate anonimizat, adica cu un cod de identificare, in locul numelui și prenumelui elevului. Vezi AICI rezultatele…

- Colegiul National „Sf. Sava” din Capitala se situeaza de ani buni in fruntea optiunilor elevilor. Media de admitere in 2019, la profilul matematica-informatica, bilingv engleza, a fost de 9,89, in timp ce la profilul stiintele naturii, media a fost de 9,85. In privinta promovabilitatii la Bacalaureat,…

