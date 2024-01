Stiri pe aceeasi tema

- In perioada minevacanței de Revelion, polițiștii de frontiera in comun cu funcționarii vamali vor activa la capacitate pentru a exclude ambuteiajele in traficul transfrontalier și a asigura un control operativ.

- Penuria de forța de munca din Romania determina angajatorii sa extinda lista țarilor non-UE de unde recruteaza personal, cerandu-se muncitori straini inclusiv din Emiratele Arabe Unite (EAU).

- Guvernul a aprobat joi majorarea cu peste 4 miliarde de lei a plafonului de garantii si implicit bugetul ajutorului de stat acordat sub forma de grant in cadrul programului IMM Invest Plus si a componentelor IMM Invest Romania, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation si Rural Invest,…

- Vești proaste pentru romani! Un gigant face concedieri masive in țara noastra. Urmeaza sa se faca reduceri de personal, iar mii de oameni vor ramane fara loc de munca. Acest lucru este o veste proasta pentru cei care iși cautau un loc de munca, deoarece firmele se confrunta cu o criza.

- „Guvernul sa isi asume fara echivoc ca nu vom mai avea cresteri de taxe in 2024. Companiile nu pot face fata la o runda noua de cresteri”, transmite Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, potrivit zf.ro.

- Crestere a numarului locurilor de munca cu peste 20%, in luna octombrie a anului 2023. Platforma In luna octombrie, piața muncii din Romania a inregistrat o creștere semnificativa de peste 20% fața de luna septembrie. Sectoarele care au inregistrat cea mai mare creștere sunt retail-ul, transportul și…

- Rezultatul net (profit net minus pierdere neta) al distribuitorilor FMCG in retail și HoReCa a crescut cu 48% fața de 2021 și cu 137% fața de 2018, la nivelul record de 867 milioane de lei in 2022. Dintre cele 142 de companii analizate de KeysFin pentru platforma modernbuyer.ro, un numar de 136 au incheiat…

- Start-up-urile și companiile mici, cu maximum 50 de angajați, au inceput toamna cu 21.000 de joburi noi scoase in piața pentru candidații aflați in cautarea unui loc de munca. De la inceputul anului și pana acum, 131.000 de joburi noi au fost postate de companiile mici și nou inființate. Domeniile in…