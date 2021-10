Top orașe sigure în pandemie. Cum au reușit Copenhaga sau Singapore să se redeschidă fără restricții In timp ce in Romania situația se inrautațește de la o zi la alta, in restul Europei și nu numai orașele se redeschid fara restricții. Clasamentul orașelor sigure este condus de Copenhaga. Este de altfel și singura capitala europeana care se afla in top 5. In Copenhaga, de mare ajutor au fost parcurile imense și sutele de spații verzi. Oamenii au profitat de ele și au putut sa iasa din case și sa pastreze distanțarea. In același timp, Danemarca a avut o ampla campanie de testare gratuita, inclusiv pentru turiști. S-a testat foarte mult, iar oficialii au avut in permanența o imagine clara asupra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

