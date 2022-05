Stiri pe aceeasi tema

- Pe 17 mai 2022, BusinessMark are placerea sa va invite la o noua ediție a „Cluj-Napoca HR Vibes”, eveniment ce se va desfașura in format hibrid: onsite, la Grand Hotel Italia, și online, pe platforma MyConnector. Acest proiect iși propune sa construiasca și consolideze comunitați locale de profesioniști…

- Bucuresti, Iasi, Brasov, Timisoara si Cluj-Napoca sunt cele mai poluate orase din Romania. In aceste municipii, adesea se inregistreaza depasiri ale indicilor de calitate a aerului. Medicii avertizeaza ca expunerea pe termen lung la un aer toxic duce la deces prematur. Anual, poluarea atmosferica…

- Cele mai romantice orașe din Romania: Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov și BucureștiIubirea plutește in aer la orice varsta, iar o escapada romantica intr-un oraș este rețeta perfecta pentru o viața fericita. Probabil ca nu toți au chef sa plece din țara pentru a trai o experiența, astfel ca am ales cateva…

- Avem o gramada de senzori de poluare, dar romanii tot nu au habar ce respira și cat de otravit este aerul din jurul nostru. Singurul lucru pe care il face statul este sa aproximeze sursele de emisii toxice, dar fara un inventar exact, țara noastra se confrunta cu o problema extrem de grava in ceea ce…

- Zona Transilvaniei este cunoscuta nu doar pentru obiectivele turistice foarte atractive, ci și pentru performanțele economice in marile orașe. In ultimii ani, Cluj-Napoca a devenit unul dintre cele mai dezvoltate orașe din Romania, intr-un ritm accelerat de top chiar la

- Cu o experiența de peste 20 de ani in real estate și cu o prezența in patru mari orașe din țara – Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Suceava, compania IULIUS este singurul dezvoltator și operator de proiecte mixed-use de regenerare urbana din Romania.

- Pentru turiștii straini, numele de Transilvania a devenit un adevarat brand de țara pentru Romania. De la legendele cu vampiri la farmecul castelelor și a cetaților medievale, Transilvania atrage numeroști turiști din intreaga lume, care descopera astfel multe atracții din Romania, inclusiv dincolo…

- Bolt Food a premiat restaurantele partenere din București și Cluj-Napoca, in cadrul Bolt Food Restaurant Awards 2021. Premiile se acorda restaurantelor mai ales pentru meritele gastronomice. Campania este lansata in țarile și orașele in care Bolt Food este prezent cu serviciile sale de cel puțin un…