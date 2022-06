Top modele de autoturisme second hand echipate cu cele mai fiabile motoare diesel

Stiri pe aceeasi tema

- Daca iți dorești sa investești anul acesta intr-un automobil nou, de ultima generație și nu știi ce sa alegi, pe blogul cauțimașina.ro ți-am pregatit o lista cu cele mai noi modele pe care le vom vedea pe strazile din Europa in viitorul apropiat. The post 7 modele noi de mașini europene dupa care trebuie…

- “E timpul sa facem ceva, ieșiti in strada, blocați pompele! Este imposibil si inadmisibil ca intr-o țara ca Romania prețul carburantului sa depașeasca 9 lei/litru”, este unul dintre mesajele lansate de inițiatorul protestului. Șoferii din toata țara sunt invitați sa participe la un protest foarte amplu,…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanța de urgența, noi masuri și amenzi pentru șoferii care greșesc in trafic. Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta, modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabilind noi sanctiuni pentru mai multe abateri de la legislatia…

- Inmatricularile de autoturisme second hand au scazut in Romania, iar cele de mașini noi au crescut, potrivit situației din luna aprilie, comparativ cu perioada similara de anul trecut. Creșterea pentru

- Au scazut inmatricularile de mașini second-hand. TOP marci preferate de romani la categoria autoturisme noi Inmatricularile de autoturisme second hand au scazut in Romania, iar cele de mașini noi au crescut, potrivit situației din luna aprilie, comparativ cu perioada similara de anul trecut. Creșterea…

- Șoferii sancționați contravențional in alta localitate decat cea de domiciliu pot contesta amenda și la judecatoria de care aparțin. Se elimina, astfel, situațiile in care o puteau face doar la instanța pe raza careia erau sancționați de poliție. „Plangerea se depune și se soluționeaza in baza competenței…

- Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei. Șoferii vor avea de platit pana la 23.800 lei daca nu achita taxa de drum Se scumpesc amenzile pentru lipsa rovinietei. Guvernul motiveaza ca acestea au ramas la același nivel de 12 ani, iar tarifele au crescut cu aproape 20%. In prezent, amenzile pentru rovinieta…

