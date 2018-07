Stiri pe aceeasi tema

- Steve Ditko, unul din creatorii Omului Paianjen/Spider-Man alaturi de Neil Gaiman, a murit, in locuinta sa din New York. Artistul avea 90 de ani, informeaza BBC, citand Politia din Statele Unite.

- Ziua independentei a fost marcata cu mult fast in Statele Unite. In mai multe orase au fost lansate focuri de artificii spectaculoase, care au starnit ropote de aplauze.Cel mai impresionat show a fost la New York.

- Inspectorul general al Jandarmeriei Romane, colonel Sebastian Cucos, a participat, in zilele de 20 si 21 iunie, la lucrarile celui de-al doilea Summit ONU al sefilor structurilor de politie si jandarmerie (UNCOPS II), desfasurat la New York, Statele Unite ale Americii, unde au fost discutate aspecte…

- IRIDEX participa anul acesta la cea de-a treia ediție a conferinței internaționale Trenchless Romania, una dintre cele mai importante reuniuni regionale dedicate tehnologiilor fara sapaturi, tehnici revoluționare in domeniul construcțiilor urbane, care combina eficiența economica cu principii de protecție…

- Banca elvetiana UBS Group face reduceri de personal in cadrul bratului de asset management in timp ce isi muta interesul spre piata din China in cautare de investitii sustenabile, potrivit Reuters. Cea mai mica dintre diviziile UBS ar fi concediat cel putin 100 de persoane in ultimele luni,…

- Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News. "Ne vom intalni pe 12 iunie, in Singapore", a declarat Donald Trump vineri seara, la Casa Alba, dupa intrevederea cu un…

- Caz șocant in Statele Unite. O femeie din New York a fost condamnata la inchisoare pe viața, dupa ce a injunghiat mortal o fetita de sase ani si un baietel de doi ani, pe care ii avea in grija.

- Pe 9 mai, la New York, au fost anuntati castigatorii celei de-a 24-a editii a Communicator Awards de catre Academia de Arte Interactive si de Arte (AIVA). In competitie au intrat proiecte din Statele Unite si din intreaga lume, Comunicator Awards fiind cea mai cunoscuta competitie de premii cunoscuta…