Top mașini electrice fiabile Viitorul industriei auto pare unul electric, mai ales ca mulți dintre producatorii de top au declarat deja ca in urmatorii 10, 20 de ani vor trece exclusiv la astfel de modele in gamele lor. The post Top mașini electrice fiabile appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru șoferii care prefera citadinile și care privesc mașina ca un mijloc confortabil de a te deplasa din punctul A in punctul B, o idee extrem de buna este sa treaca la autoturismele electrice. The post Top 7 cele mai ieftine mașini electrice pe care le poți cumpara din Romania in 2022 appeared first…

- Șoferii sunt inca interesați de motoarele diesel, mai ales daca aleg sa achiziționeze mașini second hand. The post Top modele de autoturisme second hand echipate cu cele mai fiabile motoare diesel appeared first on Puterea.ro .

- Benzina este de domeniul trecutului, iar electricitatea este viitorul. Daca vrei sa investești intr-o mașina de care sa te bucuri pentru mult mult timp și pentru care nu riști sa platești taxe exagerate pentru protecția mediului, investește intr-o mașina electrica, fie ea noua sau second hand. The post…

- Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a anunțat ca are o dorința: de a amplasa statii de alimentare pentru vehicule electrice in mai multe zone din judet. Și CJ are chiar un program cu un obiectiv care le ofera vasluienilor o stare generala de bine, ca o problema care chiar ii framanta este pe cale sa le dea…

- Ionuț Lupescu, fosta mare glorie a clubului Dinamo București și a Naționale de fotbal a Romaniei, și-a exprimat furia asupra faptului ca echipa sa de suflet a retrogradat. El a aratat cu degetul catre principalii vinovați, in opinia sa, de eșecul lui Dinamo. „Ma incearca sentimente de amaraciune, de…

- Un studiu realizat de compania Deloitte in 25 de țari din lume, inclusiv Romania, arata ca aproape jumatate dintre romani, mai exact 46% dintre aceștia, doresc sa-și cumpere mașini electrice. Principalele motive pentru o astfel de achiziție sunt costurile mai mici la alimentarea cu energie electrica…

- Resursele de nichel si litiu ajung pentru a produce pana la 14 milioane de vehicule electrice la nivel global in 2023, asa ca Europa ar trebui sa isi asigure mai multe materii prime pentru a renunta mai rapid la utilizarea petrolului, a declarat marti organizatia Transport and Environment (T&E), transmite…

- Unul dintre cei mai mare producatori de baterii din lume, Varta, va opera o investiție strategica intr-o fabrica de baterii pentru mașini electrice din Romania. Compania germana a intemeiat o noua filiala de mobilitate electrica in luna februarie, numita Pertrix V. Noua filiala va fi prezenta și in…