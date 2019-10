Top Line sprijina frumusetea diferita. A fost partener al Galei Atipic Beauty

Stiri pe aceeasi tema

- Verișoara lui Vasile Mogoș, Andreea Mogoș, 31 de ani, este recunoscuta pentru ambiția cu care și-a invins durerea, devenind o apreciata campioana la scrima in scaun cu rotile. Poveste reala de viața. Dureroasa. Un accident arunca o fata tanara intr-un scaun cu rotile. Poveste reala de viața. Frumoasa.…

- Are 39 de ani, iubește mișcarea și inca din copilarie a practicat toate sporturile incepand cu tenis de masa, handball, fotbal, box, judo, carting și lista poate continua. Doar ca, la un moment dat, viața l-a pus in fața unei imense provocari.

- Un tanar din Satu Mare ne da tuturor celor care ne plangem de tot felul de lipsuri o lecție de viața prin atitudinea lui fața de școala. Vasile Bodan are doar 20 de ani și este student anul I la Facultatea de Inginerie Electrica a Politehnicii din Cluj Napoca. El este cazat intr-o camera de […]

- Avea o slujba ciudata, dar banoasa. Cu toate ca simțea ca era un ajutor important pentru oameni, in cele mai dificile momente, ajungea, de multe ori, sa iși incheie zilele de lucru plangand in birou. A lasat totul in urma și și-a dedicat viața transformarii intr-o sirena in carne și oase!

- Racul este un partener de viata extraordinar, fie ca este vorba de partea feminina nascuta in zodia Rac, fie de cea masculina. Pentru Raci, iubirea este sentimentul suprem si sunt singurii care reusesc sa iubeasca neconditionat.

- Noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a produs un început de polemica marti, facând o legatura între migratie si "protejarea modului de viata european", noua titulatura a portofoliului comisarului însarcinat cu acest dosar ultrasensibil, potrivit…