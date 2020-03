Top Line doneaza 1% din vanzarile online campaniei de sprijinire a autoritatilor in lupta contra COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Silvio Berlusconi (83 de ani), fostul premier italian și proprietar al Milanului, sprijina financiar lupta contra noului coronavirus prin construirea unui spital cu 400 de paturi la terapie intensiva. Chiar daca a ales sa plece la reședința de pe Coasta de Azur din Nisa, Silvio Berlusconi ramane alaturi…

- Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, si organizatia neguvernamentala Code for Romania au lansat, luni, 16.03.2020, platforma online COVID-19 Stiri Oficiale (stirioficiale.ro). "Operationalizarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei si digitalizarea Secretariatului…

- Cativa voluntari cu spirit civic din Iasi au pus la punct un tabel online care vine in ajutorul comunitatii romanesti vulnerabile in aceasta situatie de criza generata de extinderea virusului Covid-19. Tabelul este dedicat atat celor care au nevoie de ajutor, cat si celor care pot oferi ajutor.

- "Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice și sociale care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece țara cu bine printr-o criza internaționala severa, generata de pandemia globala de Coronavirus. Guvernul Romaniei a acționat ferm și cu promptitudine…

- Avand in vedere recomandarile Grupului de Comunicare Strategica din cadrul Ministerului Afacerilor Interne referitoare la adoptarea unor masuri preventive, in scopul prevenirii imbolnavirii cu Coronavirus (Covid-19), precum și numarul important de petenți care se deplaseaza la sediile instituției, din…

- Hotelurile, agențiile de turism și companiile aviatice inregistreaza deja pierderi majore din cauza epidemiei de coronavirus, industria modei a fost și ea lovita, bursa fluctueaza, iar experți financiari anunța o viitoare criza financiara. Exista insa și afaceri care infloresc in plina epidemie de Covid-19,…

- Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor Independenti (ADTI) atrage atentia autoritatilor publice cu privire la pericolul iminent de a se infecta si raspandi COVID-19(coronavirus) taximetristii care opereaza in zona Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti si precizeaza ca masurile luate…

- China va testa vaccinuri contra noului coronavirus in cadrul unor studii clinice care ar putea debuta la sfarsitul lunii aprilie, au anuntat autoritatile vineri. Cercetatori din intreaga lume lucreaza in prezent la tratamente pentru combaterea bolii Covid-19, care a aparut pentru prima data in luna…