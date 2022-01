TOP județe „îmbătrânite”. Teleorman – cel mai „bătrân”. Care este cel mai tânăr județ din țară Cel mai tanar județ din Romania este Iași, unde varsta medie a locuitorilor este de 39 de ani, iar cel mai batran este Teleorman, cu o varsta medie de 47 de ani. Doar doua județe au sub 40 de ani, intr-o țara in care varsta medie este de 42,3 ani. Datele Institutului Național de Statistica […] The post TOP județe „imbatranite”. Teleorman - cel mai „batran”. Care este cel mai tanar județ din țara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

