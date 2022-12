Stiri pe aceeasi tema

- Luna aceasta, Jeremy Howard, un cercetator in domeniul inteligenței artificiale, i-a prezentat fiicei sale de 7 ani un chatbot online numit ChatGPT, anunța dnyuz.com. Acesta fusese lansat cu cateva zile inainte de OpenAI, unul dintre cele mai ambițioase laboratoare de inteligența artificiala din…

- Sa presupunem ca robotii vor inlocui, intr-adevar, 100- munca umana, muncind de amorul artei pentru fericirea si bunastarea intregii omeniri. Va puteti inchipui insa cum va arata aceasta omenire, deocamdata utopica? Nu se va plictisi pana la satietate omul? Nu se va degrada? *** Recent, Elon Musk si-a…

- Un grup de lobby susținut de Elon Musk și asociat cu o ideologie controversata, populara in randul miliardarilor din domeniul tehnologiei, lupta pentru a impiedica roboții ucigași sa puna capat umanitații și, in acest scop, a pus mana pe Legea europeana privind inteligența

- Studentii ieseni, dar si inovatorii din capitala Moldovei, care au conceput sisteme autonome, fie ele terestre, aeriene sau navale, cat si de inteligenta artificiala, in orice domeniu, sunt invitati sa se inscrie la competitia „PatriotFest", organizata de o parte dintre institutiile de forta din Romania. …

- Competiția pe piața de fast-food din Romania este mare, cu atat mai mult cu cat operatorii din domeniu sperau la o revenire dupa perioada pandemiei, dar inflația cauzata de razboiul din Ucraina le-a retezat rapid speranțele. In acest context dificil,...

- Vestea ca miliardarul Elon Musk și-ar fi petrecut Halloween-ul in Romania, la Castelul Bran, a starnit un val de reacții in mediul online. Rețelele sociale au fost pline in weekend de meme-uri și filmulețe in care apare fondatorul Tesla dansand pe manele la castel, scrie SHOK.md.

- Proiectul de cercetare european, in care este implicata și Romania, vizeaza imbunatațiri ale impactului asupra mediului in industria miniera din Europa. In acest sens este folosita inteligența artificiala.

- Romania are o scoala de matematica exceptionala si unii dintre cei mai buni oameni din lume in domeniul inteligenței artificiale si al machine learning sunt romani, a spus marti ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja. „ Inteligența artificiala este, de fapt, matematica avansata.…