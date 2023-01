Stiri pe aceeasi tema

Muzicianul american David Crosby a murit, la 81 de ani. El a fost chitarist in trupa rock "The Byrds", in anii 1960. Ulterior, s-a bucurat de succes comercial ca membru al grupului folk-rock Crosby, Stills & Nash, scrie Rador.

Fostul ministru Daniel Funeriu crede ca lupta generației sale este sa se opuna „ideologiei raului" promovata de wokeism și progresism.

Rusia s-a intrebat joi daca Suedia are 'ceva de ascuns' in legatura cu exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream anul trecut, in timp ce a criticat Stockholmul pentru ca nu a impartasit informatii in cadrul investigatiilor in curs cu privire la aceste deflagratii, relateaza Reuters, potrivit…

Premierul canadian Justin Trudeau a afirmat duminica, la Toronto, dorinta guvernului sau de a obtine dreptate pentru victimele prabusirii avionului Boeing ucrainean doborat de armata iraniana, relateaza AFP, citat de Agerpres.

Consiliul JAI se reunește la Bruxelles intr-o ședința tensionata care are pe masa aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Austria este singura tara din UE care se opune extinderii spațiului Schengen, poziția intransigenta a austriecilor provocand iritare nu doar la București, ci și in randul statelor…

Fortele ucrainene au doborat, vineri, doua rachete de croaziera de tip Kalibr lansate de fortele ruse din Marea Neagra, potrivit Comandamentului aerian "Sudic" al Ucrainei din Odesa, relateaza CNN, potrivit News.ro.

Autoritatile poloneze au demolat joi patru monumente ridicate in timpul regimului comunist, in cadrul campaniei de ''derusificare'' a spatiilor publice ce a fost intensificata de guvernul de la Varsovia odata cu razboiul din Ucraina, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Statele Unite folosesc viețile ucrainenilor ca moneda de schimb in jocul lor, in timp ce toți rușii uciși in actualul conflict vor fi razbunați, susține vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.