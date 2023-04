Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai curat aer din Romania il putem respira la Galați, daca vorbim de nivelul poluarii cu particule toxice industriale. Orasul de la malul Dunarii este evidentiat chiar intr-un top european de mediu.

- Cluj-Napoca a batut un nou record, de data aceasta un record foarte trist. Clujul este orașul din Romania care a inregistrat cel mai mare numar de decese premature din cauza caldurii, cu 32 de decese la 100.000 de locuitori.„Orașul are doar 7% acoperire cu copaci”, se arata intr-un articol publicat…