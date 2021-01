Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 a fost unul greu, cu multa instabilitate, iar teama de viitor i-a facut pe romani sa fie mai chibzuiti cu banii. In pandemie, multi dintre ei au renuntat la achizitiile costisitoare, iar...

- De luni, 11 ianuarie ANAF – Agentia Nationala de Administrare Fiscala incepe operationalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare si contul de plati indentificate prin IBAN. Operationalizarea era prevazuta pentru 4 ianuarie, dar a fost amanata pentru 11 ianuarie. In registrul central…

- În primele zece luni ale anului 2020, bancile din România au acordat credite noi populației și companiilor în valoare de 67,42 miliarde lei, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie, au transmis luni oficialii Asociației Române…

- 2020 le-a aratat bancherilor ca unele domenii sunt nebancabile si din acest motiv ele au fost trecute pe "lista neagra a creditarii". Desi, oficial, creditarea in domeniile respective se face, sansele ca o afacere sa poata returna banii in viitorul apropiat sunt foarte slabe. Potrivit lui Emil Bituleanu,…

- Multe dintre bancile din Romania si-au adaptat serviciile pentru pensionari, avand in vedere ca au o plaja de peste 5 milioane de clienti. Astfel ca, dupa cum se stie, multi dintre seniorii nostri nu sunt obisnuiti cu serviciile bancare si, de obicei, cum primesc pensia pe card, o si scot pentru a avea…

- CEC Bank, instituția financiara cu cea mai lunga tradiție și cea mai extinsa rețea teritoriala din Romania, continua sa-și imbunatațeasca serviciile bancare digitale prin lansarea unei noi platforme de Internet Banking. „Serviciile bancare digitale reprezinta un pilon important al strategiei de dezvoltare…

- Investițiile și construcțiile au atenuat caderea economica a Romaniei. CE: Contractia va fi de 5,2%, mai putin severa decat s-a estimat initial. Deficitul ajunge la 10,3% Economia Romaniei va inregistra o contractie de 5,2% in acest an, mai putin severa decat se estima initial, gratie investitiilor…

- Dobanzile bancare ar putea deveni mai mici, in scurt timp, ca masura de sprijinire a economiei naționale in perioada de criza. Anunțul a fost facut de Florin Cițu, ministrul de Finanțe, care nu a oferit insa și un orizont de timp. Una din masurile ce ar trebui luate, in aceasta perioada de criza, vizeaza…