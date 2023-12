Stiri pe aceeasi tema

- Romanii țin peste 570 de miliarde de lei in depozite bancare, cu 57 de miliarde mai mult decat anul trecut, in ciuda faptului ca dobanzile oferite de banci au ramas real negative. Cu toate ca dobanzile bancare nu acopera inca rata inflației, romanii cu...

- Rata anuala a inflatiei se va reduce la 7,5 la suta in decembrie 2023, similar prognozei anterioare, insa se va mari in debutul anului viitor si va descreste apoi gradual pana la 4,8% in decembrie 2024, fata de 4,4% in proiectia precedenta, pentru ca in 2025 sa-si accelereze scaderea, se arata in minuta…

- Prețurile vor continua sa creasca, din cauza majorarii taxelor de catre Guvern, in timp ce anul viitor va aduce o rata a inflației mai mare, din cauza politicilor fiscale, potrivit raportului asupra inflației al BNR.

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a anunțat vineri, 10 noiembrie, ca Banca Nationala a Romaniei a mentinut la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru finalul lui 2024 se estimeaza o rata a inflației de 4,8%, o ușoara creștere fața de previziunile de acum trei luni.BNR estima…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 4,8% pe cea pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate vineri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, informeaza Agerpres.BNR estima in august 2023 o inflatie de 7,5% pentru…

- Banca Naționala a Romania a anunțat cand vor scadea dobanzile la credite. Finalul anului 2023 și inceputul anului 2024 nu sunt priviți cu ochi buni de specialiști, deoarece inflația nu a ajuns la punctul minim care se cere.

- Depozitele bancare in euro și dolari sunt un tip de instrument financiar care iți protejeaza economiile prin doua mecanisme: atat prin dobanda acumulata, cat și prin reducerea riscului valutar. In momentul de fața, suma de 2.000 de euro depusa intr-un...

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu ramane consecvent și continua sa ia masuri pentru reducerea inflației – obiectiv de mare importanța pentru intreaga economie și populație a țarii. Astfel, a luat decizia prelungirii plafonarii tarifelor la RCA pana la finalul anului. Fara o astfel de masura, milioane…