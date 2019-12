Stiri pe aceeasi tema

- "Frozen 2" a inghetat box-office-ul din America de Nord, cu incasari de 127 milioane de dolari in primul sau week-end in cinematografele nord-americane, potrivit datelor provizorii lansate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Dupa incasari de 1,274 miliarde de dolari…

- "Ford v Ferrari", un film american despre legendara cursa automobilistica de 24 de ore organizata in orasul francez Le Mans, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania Exhibitor Relations, informeaza AFP. Aceasta…

- Lungmetrajul „Ford v Ferrari”, regizat de James Mangold, cu Matt Damon si Christian Bale in distributie, a debutat peste asteptari in box office-ul nord-american, potrivit news.ro.„Ford v Ferrari” a generat incasari de 31 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, in timp ce filmele…

- "Joker", de Todd Philips, va deveni în acest weekend primul film nerecomandat minorilor sub 17 ani care depaseste pragul de încasari de 1 miliard de dolari, scrie Mediafax.În prezent, "Joker" are încasari de 999,1 milioane de dolari. "Joker"…

- Filmul de razboi ''Midway'' s-a instalat pe prima pozitie a box-office-ului din America de Nord, cu incasari de 17,5 milioane de dolari, devansand alte trei noutati, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. La…

- Lungmetrajul „Parasite” al lui Bong Joon-ho, premiat anul acesta cu Palme d'Or, se afla pe punctul de a deveni filmul strain cu cele mai mari incasari in America de Nord in 2019, potrivit NEWS.ro.Filmul vorbit in coreeana, aflat in cursa pentru Oscar, este asteptat sa depaseasca la finalul acestui…

- Superproductia ''Joker'' i-a suflat filmului ''Maleficent: Mistress of Evil'' prima pozitie in box-office-ul nord-american, reinstalandu-se in fruntea clasamentului, potrivit cifrelor provizorii oferite duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate…

- Lungmetrajul "Joker" al Warner Bros. Pictures a devenit cel mai important film de categorie "R" din istorie, cu incasari la nivel international care au atins vineri 788,1 milioane de dolari, relateaza agentia Xinhua. Potrivit Hollywood Reporter, filmul thriller a totalizat incasari de 258,6 milioane…