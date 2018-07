Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul de acțiune "The Equalizer 2", de Antoine Fuqua, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 35,8 milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit Reuters.Aceasta este prima continuare a unui film in care a acceptat sa joace superstarul hollywoodian…

- "The Equalizer 2", cu Denzel Washington in rol principal, a depasit asteptarile si s-a clasat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 35,8 milioane de dolari, in weekendul de lansare, fata de filmul "Mamma Mia! Here we go again", care a generat 34,4 milioane de dolari.Lungmetrajul…

- Musicalul ''Mamma Mia! Here We Go Again'', continuarea lansata dupa 10 ani a celebrului musical ''Mamma Mia!'', realizat in jurul hiturilor formatiei ABBA, ajunge vineri in cinematografele din SUA si Canada, amenintand serios prima pozitie ocupata in boxoffice-ul saptamanii…

- “Incredibles 2” - Cea mai indragita familie de supereroi se intoarce pe marile ecrane intr-o noua aventura animata. De data aceasta misiunea lor este sa imbunatațeasca imaginea celor cu puteri speciale și sa demonstreze cate lucruri bune ar putea face incredibilii, daca legea le-ar permite. Elastigirl…

- Meryl Streep, in varsta de 69 de ani, si Cher, 72 de ani, s-au sarutat la premiera de la Londra a filmului "Mamma Mia! Here We Go Again", scrie news.ro.Luni, pe covorul rosu de la Hammersmith Apollo, cele doua s-au oprit sa pozeze impreuna. La un moment dat, s-au intors una catre cealalta…

- Timișoara, din pacate, nu beneficiaza de foarte multe evenimente dedicate filmului, dar de bine de rau exista cateva acțiuni pe an care aduc bucurie cinefililor din orașul de pe Bega, cum ar fi festivalul Ceau,Cinema! și Caravana Metropolis. Anul acesta, se pare ca a existat o neințelegere intre organizatori,…

- Actrița Dame Julie Walters spune ca atunci cand a auzit ca filmul Mamma Mia! Din 2008 va avea un sequel, s-a ingrijorat ca acesta ar putea fi “groaznic”. Actrita britanica, in rolul Rosie din film, a acceptat pana la urma sa joace in partea a doua a filmului – Mamma Mia! Here We Go Again,... Read More…

- In anul centenar, se intampla iar: mai mult sunet, mai multa culoare, intr-o sarbatoare și mai mare, in Piața Cetații din Alba Iulia, la Sarbatoarea Muzicii. Programul zilei de sambata, 23 iunie 2018: Ora 20.00 – Concert extraordinar Vladimir Cosma impreuna cu Orchestra și Corul Filarmonicii de Stat…