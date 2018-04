Stiri pe aceeasi tema

- „Avengers: Infinity War”, de Anthony si Joe Russo, a debutat cu incasari de 250 de milioane de dolari si este filmul care a generat cele mai mari incasari in primul weekend pe marile ecrane nord-americane.

- „Avengers: Infinity War”, de Anthony si Joe Russo, a debutat cu incasari de 250 de milioane de dolari si este filmul care a generat cele mai mari incasari in primul weekend pe marile ecrane nord-americane.El a depasit „Star Wars: The Force Awankens”, care, in 2015, a generat incasari de 248…

- Filmul cu supereroi ar putea stabili un nou record pentru weekendul de lansare, dupa ce a avut incasari la nivel international de 179 de milioane de dolari in primele trei zile si de 106 milioane de dolari numai vineri in cinematografele nord-americane, relateaza Hollywood Reporter."Avengers:…

- Walt Disney a dat lovitura cu pelicula „Avengers: Infinity War”, aceasta inregistrand al doilea cel mai bun debut din istoria cinematografiei americane, in doar cinci zile de la aparitia in salile de cinema, potrivit Bloomberg. „Infinity War” a strans deja peste 106 milioane de dolari, doar…

- Filmul horror ''A Quiet Place'' a revenit in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend, dupa ce saptamana trecuta a pierdut locul intai in favoarea lungmetrajului de actiune ''Rampage'', relateaza AFP. Filmul lui John Krasinski a avut incasari de 22 de…

- "Rampage", un film de actiune cu actorii Dwayne "The Rock" Johnson si Naomie Harris in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul nord american, detronand liderul din weekendul precedent, pelicula horror "A Quiet Place", informeaza AFP. Lungmetrajul "Rampage", adaptat pentru marele…

- OnePlus a lansat anul trecut alaturi de Disney o varianta speciala a modelului OnePlus 5T cu branding Star Wars intr-o culoare exclusiva si e pare ca parteneriatul dintre cele doua companii va continua si in viitorul apropiat. Pagina oficiala OnePlus din India a publicat un teaser video in care putem…

- Aventurile primului super-erou afroamerican "Black Panther" au continuat sa faca istorie in box-office-ul nord-american, cu incasari de peste 100 milioane de dolari in al doilea weekend de prezenta pe ecrane, intrand astfel intr-un club exclusivist de doar patru pelicule, potrivit specialistilor.…