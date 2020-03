TOP CINEMA Animaţia ''Onward'' intră pe prima poziţie a box-office-ului nord-american Filmul de animatie "Onward" a preluat conducerea box-office-ului nord-american in acest weekend, potrivit cifrelor provizorii date publicitatii duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, insa incasarile sale nu se ridica la standardele obisnuite ale studiourilor Disney/Pixar, noteaza AFP.

In timp ce industria cinematografica se teme de impactul epidemiei de coronavirus, acest film de familie, care urmareste necazurile a doi frati elfi, a obtinut incasari de 40 de milioane de dolari de vineri pana duminica in cinematografele din SUA si Canada.



