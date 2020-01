Stiri pe aceeasi tema

- Filmul de razboi "1917"a preluat conducerea in box office-ul nord-american in acest weekend, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, detronand ultimul episod din saga "Star Wars", transmite AFP, citata de Agerpres.

- Saga planetara ''Star Wars'' continua sa se mentina in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend, gratie ultimului sau capitol "The Rise of Skywalker", potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations si citate de AFP. …

- Pelicula ''Star Wars: Rise of Skywalker'' s-a aflat pentru a doua saptamana consecutiv in fruntea box-office-ului nord-american, cu incasari de 72 de milioane de dolari in acest weekend, potrivit estimarilor date publicitatii de site-ul de specialitate imdb.com. Lungmetrajul regizat…

- Forta este in continuare cu saga planetara ''Star Wars'' a carei ultima parte, ''The Rise of Skywalker'', a zdrobit box office-ul nord-american cu venituri estimate la 175,5 milioane de dolari in prima saptamana de la lansare, conform cifrelor provizorii publicate…

- Animatia "Frozen 2" si-a mentinut dominatia asupra box-office-ului nord-american, al carui top 3 nu a cunoscut nicio schimbare fata de saptamana precedenta, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Acest lungmetraj, in care personajele…

- Lungmetrajul animat "Frozen II" s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv dupa ce a obtinut incasari de 85,2 milioane de dolari de vineri pana duminica, potrivit cifrelor provizorii publicate de compania specializata Exhibitor Relations, informeaza…

- Lungmetrajul „Parasite” al lui Bong Joon-ho, premiat anul acesta cu Palme d'Or, se afla pe punctul de a deveni filmul strain cu cele mai mari incasari in America de Nord in 2019, potrivit NEWS.ro.Filmul vorbit in coreeana, aflat in cursa pentru Oscar, este asteptat sa depaseasca la finalul acestui…

- Superproductia ''Joker'' i-a suflat filmului ''Maleficent: Mistress of Evil'' prima pozitie in box-office-ul nord-american, reinstalandu-se in fruntea clasamentului, potrivit cifrelor provizorii oferite duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate…