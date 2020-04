Stiri pe aceeasi tema

- Știm deja ca cel mai bine platit sportiv din lume este Cristiano Ronaldo. Ceea ce poate mulți dintre voi nu știați este faptul ca acesta este, de asemenea, și cel mai urmarit om din lume pe Instagram. Topul este completat, dupa ordinea numerelor de pe tricou, de Ariana Grande și The Rock. Topul complet…

- In plina pandemie de coronavirus și la mai bine de osaptamana de cand Romania a intrat in carantina totala, vedetele sereinventeaza. Este și cazul Gabrielei Cristea, care a devenit gazda unui show culinar,in mediul online. Din cauza pandemiei de coronavirus, vedeta este nevoita sa stea acasa, iar aceasta…

- Facebook a anunțat ca va reduce calitatea conținutului video in Europa. Decizia este valabila și pentru Instagram, aceasta fiind luata la insistențele Comisiei Europene, care iși dorește sa pastreze o rețea de internet funcționala in aceasta perioada in care din ce in ce mai mulți europeni stau acasa.…

- Seria „Story of my life” continua azi cu INNA! Artista ne-a spus povestea vieții ei, intr-un mod haios, ajutata fiind de niște bilețele inedite. Afla chiar acum ce a facut cu prima ei lucrare de control de la matematica, in copilarie, care e orașul ei preferat sau cine este eroina ei. INNA este una…

- ​Numarul de utilizatori de internet și de cumparatori online din România este înca la un nivel care ne arata ca piața nu este matura, dar creșterea este tot mai evidenta de la un an la altul. Cea mai mare parte a bugetelor de marketing online sunt îndreptate catre Google și Facebook,…

- Cele mai urmarite clipuri cu Dana Budeanu Dupa ce a incheiat colaborarea cu Pro Tv, Dana Budeanu si-a mutat Verdictul pe YouTube. Dintr-o rubrica in cadrul unei emisiuni, l-a transformat intr-o emisiune in toata regula. Emisiune cu rubrici, in care nu doar comenteaza tinute, ci vorbeste fara menajamente…

- Pe cine imbraca Dana Budeanu Dana Budeanu a devenit, in ultimele luni, una dintre cele mai urmarite vedete din Romania in mediul online. Nu insa gratie creatiilor sale vestimentare, ci filmuletelor atat de controversate pe care le posteaza pe YouTube, Facebook si Instagram. De-a lungul timpului, Dana…

- Conform Starcom Romania, cele mai urmarite conturi din social media din Romania sunt cele ale vedetelor Inna, Andra Maruța și Adelina Pestrițu. Starcom Romania a realizat prin intermediul Social Media Stars Index, topul celor mai urmarite conturi in social media din sfera de divertisment. Pentru elaborarea…