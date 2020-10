Stiri pe aceeasi tema

- Noile modele sunt: sedanul de lux EQS, care va fi parte din segmentul S-Class și care va intra in producție in 2021; o versiune SUV a EQS, denumita EQS SUV, anunțata in 2022; sedanul EQE, insa nu face parte din gama E-Class, fiind descris drept „limuzina de afaceri a viitorului". Pe langa…

- Pretul unui bilet de avion a scazut, in medie, cu 24% in vara anului 2020 comparativ cu 2019, ca efect al pandemiei, iar expertii se asteapta ca preturile sa se mentina mai scazute si in prima parte a anului 2021.

- Aceasta este vestea zilei pentru toți șoferii cu mașini pe benzina și motorina. Prețul benzinei a fost depașit de cel al motorinei, pentru prima data in ultimii trei ani. Astfel, pe 11 septembrie, cea mai ieftina benzina din Romania costa 4,34 lei pe litru, in timp ce cea mai ieftina motorina se comercializa…

- Pretul bauturilor alcoolice a fost de peste doua ori mai mare in statul membru cu cele mai scumpe bauturi, Finlanda, decat in cel cu bauturile cele mai ieftine, Romania, in 2019, potrivit datelor Eurostat, citate de Agerpres.

- Cele mai vandute zece modele de mașini noi in Romania dețin impreuna jumatate din piața auto. Avand volume importante de vanzari pentru ca se adresau familiilor cu bugete reduse sau flotelor, aceste modele de autoturisme au fost cele mai afectate in...

- Vanzarile de ATV-uri au crescut cu 50% fața de perioada de dinainte ca pandemia sa se „instaleze“ in Romania. Livrarea comenzilor poate dura pana la o luna și jumatate, iar prețurile difera in funcție de model. Prețul de pornire este 4.000 de euro, dar poate ajunge la o mica avere. Mai multe detalii,…

- Alimentand speculațiile despre pregatirea unei versiuni Model 3 hatchback, Elon Musk a declarat intr-o ședința cu investitorii ca Tesla ”nu va reuși” in misiunea sa daca nu continua sa lanseze și modele mai ieftine de mașini electrice, scrie go4it.ro. Deși, teoretic, fanii Tesla din Statele Unite pot…

- Oamenii, in special barbații, au fost dintotdeauna fascinați de mașini. In trecut, cand nu oricine avea un automobil, acestea erau un simbol al luxului și o dovada a rangului social al celui care le conducea. De aceea, companiile de autoturisme se intreceau in construirea unor modele cat mai practice…