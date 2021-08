Stiri pe aceeasi tema

- Creștere uriașa a numarului de apeluri la 112 privind urșii Potrivit unei statistici a ISU Argeș, se constata o crestere galopanta a numarului de atacuri ale ursilor in Argeș. Astfel, conform apelurilor la 112, daca in 2017 s-au inregistrat 23 de atacuri ale ursilor, in 2018 s-au inregistrat 31 de atacuri,…

- Un urs a fost fotografiat chiar in curtea spitalului din Miercurea Ciuc, tocmai de aceea reprezentanții unitații au decis sa instaleze garduri electrice.Este ultima soluție la care medicii au mai putut apela. Urșii pun in pericol atat viața lor, cat și a pacienților. Doctorul Adrian Dobrica, de la spitalul…

- Un urs a fost fotografiat chiar in curtea spitalului din Miercurea Ciuc, tocmai de aceea reprezentanții unitații au decis sa instaleze garduri electrice.Este ultima soluție la care medicii au mai putut apela. Urșii pun in pericol atat viața lor, cat și a pacienților. Doctorul Adrian Dobrica, de la spitalul…

- Liviu Dragnea a lansat un atac dur la adresa PSD, în prima sa declarație publica dupa eliberarea condiționata, susținând ca s-a transformat într-un "partid de opereta, condus de oameni lași".Liviu Dragnea a ieșit din Penitenciarul Rahova joi dupa-amiaza, dupa 2 ani și…

- Urșii au devenit o adevarata problema în România și apar tot mai multe cazuri în care animalele salbatice ajung în zonele locuite sau frecventate de turiști. Un caz similar a fost semnalat și la Bâlea Cascada, acolo unde mai mulți turiști au putut sa vada un urs…

- Florin Cițu l-a pus la punct pe ministrul Mediului, Tanczos Barna, de la UDMR, care și-ar dori impușcarea sau tranchilizarea urșilor care ataca oamenii și gospodariile. Cițu i-a cerut un raport in care sa fie detalii legate de victimele și pagubele facute de urși și așteptata sa vada și cum au rezolvat…

- Ursii au atacat o stana in plina zi, in judetul Mures, iar imaginile cu intregul incident au ajuns online. In timp ce Romania este impartita in doua, intre cei care deplang soarta ursilor si cei care pledeaza pentru controlarea prin vanatoare a populatiei de ursi, ciobanii se plang ca se confrunta…