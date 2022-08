Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți tineri au distrus parțial, marți noapte iazul amenajat in Parcul Kiseleff din Capitala, semnaleaza primarul sectorului 1, Clotilde Armand. Ei au aruncat timp de mai multe minute cu rasadurile de flori in rațele care se odihneau in mijlocul lacului, potrivit Mediafax. „Mai mulți tineri teribiliști…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 12% in primele șapte luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021. In același timp, au fost inmatriculate cu 21% mai puține autoturisme second hand, arata Biziday.Potrivit sursei citate, pe primele șapte luni din 2022,…

- Este clar ca atunci cand cumpara mașini second hand, romanii prefera destul de mult brandurile germane și asta se vede pe toate șoselele țarii. The post Top cele mai populare mașini second hand din Romania appeared first on Puterea.ro .

- Anii 2000 au fost niște ani de aur pentru industria automobilelor. In aceasta decada au aparut multe concepte noi, iar industria automobilelor a atins un nivel la care pionierii ei probabil nici macar nu au indraznit sa viseze. The post Cele mai bune mașini europene lansate pe piața in anii 2000 appeared…

- Politia Timis a intrat in alerta, dupa ce in spatiul online a aparut o fotografie in care un cadavru este transportat pe plafonul unei masini. Dupa ce au efectuat cercetari, politiștii au anuntat ca evenimentul nu se confirma, iar de fapt era vorba de o asociatie de tineri artisti care face expozitii…

- Șoferii romani nu aloca de regula un buget mare pentru mașini și de aceea mulți se indreapta catre achiziționarea de autoturisme deja rulate. The post Top 6 SUV-uri second hand care costa cat un telefon de ultima generație appeared first on Puterea.ro .

- Industria auto s-a dezvoltat impresionant de mult in ultimii ani. Au aparut branduri noi, altele au disparut, au fost create modele extraordinare, care au impresionat o lume intreaga. The post Top 3 cele mai bune mașini europene din ultimi 10 ani appeared first on Puterea.ro .

- Romanii au bugete din ce in ce mai mari pentru masini, cumpara exemplare second-hand de peste 300.000 - 400.000 de euro, reiese dintr-o analiza realizata de un dealer de masini premium si de lux cu date obtinute de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.