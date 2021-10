Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile gazelor naturale din SUA și Europa au crescut la maximuri record, fața de ultimii ani. Comparațiile facute de specialiști sunt cu crizele petroliere din anii 1970, și nu sunt atat de exagerate pe cat ar crede unii. Efectele acestor scumpiri se regasesc pe toate piețele europene, inclusiv in…

- Prețul gazelor naturale care urmeaza sa se livreze in iarna 2021/2022, prezinta in ultimele doua zile o creștere de 71 lei/MWh (adica 20%) pe Bursa Romana de Marfuri (BRM), fapt generat de panica din randul furnizorilor, urmare a deficitului de gaze naturale care se prefigureaza in acest moment pentru…

- Facturile la energie si gaze vor fi compensate de la 1 noiembrie Foto: Arhiva. Compensarea facturilor la energie si gaze se va aplica de la 1 noiembrie, atât pentru consumatorul casnic, cât si pentru cel non-casnic, deoarece trebuie avute în vedere si IMM-urile si companiile…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, monopolul de stat al Rusiei, catre Europa continentala, au scazut cu aproximativ o cincime în 2021, la niveluri pre-pandemice, în ciuda unei reveniri accentuate a cererii și a unor stocuri reduse. Dezechilibrul a contribuit la creșterea…

- Un consilier in domeniul energiei din SUA a avertizat ca „sunt in joc vieti ale oamenilor“ daca Europa intra in iarna cu rezerve reduse de gaze si cu pericolul livrarilor reduse de la exportatori, scrie Mediafax. Amos Hochstein, consilier principal pentru securitatea energetica al presedintelui…

- Cotatiile futures la gaze pe piata europeana au urcat luni un nou maxim istoric, in conditiile in care cantitatile de gaze naturale rusesti care ajung in Europa printr-o conducta cheie s-au redus, ceea ce a afectat livrarile pe o piata si asa tensionata.

- ”Eu cred ca pe piata energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel si vom asista la un platou. Si la gaze naturale asistam la un platou, numai ca la gaze naturale - spre deosebire de energie electrica unde avem clar explicatii, certificatul de CO2, lipsa de productie, consumul mare - la gaze naturale…

