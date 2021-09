Stiri pe aceeasi tema

- Putini dintre noi am avut parinți care s-au preocupat sa ne explice ce inseamna banii cand eram copii. Daca in gradinita si clasele primare faceam poate primii pasi in aceasta direcție, invațand de la educatori si invațatori, in zilele noastre, cu atat de multa informație la dispoziție, parinții…

- Romanii au ales, mai mult ca oricand, protecția oferita de asigurarile de viața. Chiar și așa, tara noastra se afla la un nivel modest comparativ cu celelalte state analizate ale Uniunii Europene. Daca in Romania asigurarile de viața reprezentau la nivelul anului 2020 circa 19% din piața,…

- Care sunt cele mai periculoase zone din Romania pentru banii tai? Mulți oameni pațesc asta pentru ca nu sunt suficient de atenți la anumite detalii. La ce trebuie sa ai grija? Zone periculoase din Romania pentru banii tai: la ce trebuie sa fii atent? Exista unele zone in Romania care sunt mai periculoase,…

- Continuam sa vorbim despre erorile emoționale care ne afecteaza deciziile financiare. In cele ce urmeaza vorbim despre lipsa de control și eroarea de status-quo. Cum le depistam, care sunt efectele negative și cum putem sa le gestionam mai bine astfel incat sa nu genereze dezechilibre financiare.

- Atunci cand contractezi un credit, vei fi adesea nevoit sa accepți o perioada de creditare cat mai lunga pentru a reuși sa te incadrezi cu veniturile la suma de care ai nevoie. Cu timpul, insa, lucrurile se mai schimba: fie veniturile cresc, fie constați ca iți permiți sa achiți lunar o suma ceva mai…

- Daca pentru multe femei independenta financiara este un obiectiv important, multe dintre ele, odata ce au devenit mame, au o viziune care depașește orizontul persona si vizeaza si stabilitatea financiara, pe termen mediu si lung, a copilului. Daca bunastarea financiara a copilului se numara si printre…

- Educatie financiara pentru tinerii din Bistrita in cadrul proiectului sustinut de Asociatia Concept pentru Societate. In aceasta vara, tinerii au ocazia de a cunoaste mai multe despre educatia financiara si mecanismele care stau la baza gestionarii banilor. Pe ideea ca nu conteaza cat produci, conteaza…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a publicat luni, 28 iunie, declaratia de avere pentru anul 2021. Schimbari fata de 2020 exista doar in privinta veniturilor, in continuare presedintele fiind proprietarul a sase imobile, fara sa aiba in proprietate autovehicule bijuterii, tablouri sau economii consistente.…