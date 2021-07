Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 7 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 77 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.098. In intervalul 06.07.2021 (10:00) – 07.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 77 decese (40 barbați și 37 femei), ale unor pacienți…

- Premierul Florin Cițu a transmis, duminica, pe pagina sa de Facebook ca vaccinarea ramane singura soluție pentru a depași pandemia de coronavirus. Mesajul premierului vine in contextul in care azi in București nu a fost raportat niciun caz de infectare cu Covis-19.Potrivit bilanțului transmis, duminica,…

- Pana astazi, 31.957de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 14.06.2021 (10:00) – 15.06.2021 (10:00) au fost raportate 96 de decese (66 barbați și 30 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Comitetul de Coordonare al Vaccinarii a prezentat astazi situatia pe fiecare judet in parte raportat la populatie. Municipiul Bucuresti si judetele Cluj, Sibiu, Brasov si Timis sunt primele. In capitala, 36,05% din populatie s-a vaccinat cu cel putin o doza. La polul opus este judetul Suceava, cu o…

- Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii februarie 2021 a fost in judetul Brasov de 190.113 persoane. Acesta a crescut cu 562 persoane, comparativ cu luna anterioara si a scazut cu 1855 persoane comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent. Astfel, Brașovul se mentine pe locul al patrulea…

- Elevii de clasa a VIII-a din județul Neamț, care au participat la simularea evaluarii naționale, au obținut note de promovare in procent de 65,53%, similar cu media naționala (65,6%). Promovabilitatea la limba și literatura romana este de 74,38% și la matematica este de 59,81%. „Sunt rezultate cu mult…

- Elevii din clasele a VIII-a au aflat vineri rezultatele la sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Naționala 2021, desfașurata in perioada 29-31 martie. Potrivit Ministerului Educației, la nivel național procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 este de 65,6%. Rezultate simulare Evaluare…

- Ministerul Educatiei a prezentat, vineri seara, rezultatele dupa simularea Evaluarii Nationale, potrivit carora 65,6% dintre elevi au obtinut medii de 5 sau mai mari. 25 de elevi au luat media 10, cele mai bune rezultate fiind in Bucuresti si judetele Cluj (77,6%), Arges (71,5%), Braila (71,3%) si…