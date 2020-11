Top autostrăzi octombrie. Cele mai mari progrese ale constructorilor de autostrăzi. FOTO/VIDEO Constructorii unor loturi din autostrazile Comarnic – Brașov, Sibiu – Pitești și Sebeș – Turda au avut luna trecuta cele mai mari progrese, potrivit datelor Companiei de Drumuri. Pentru unele proiecte, precum cele realizate de Umbrarescu, datele nu au fost insa actualizate. Firma romaneasca Alpenside a dominat din nou topul constructorilor de autostrazi, cu un […] The post Top autostrazi octombrie. Cele mai mari progrese ale constructorilor de autostrazi. FOTO/VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

