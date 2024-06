Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie de o piata a muncii puternica pentru a putea sustine salariile si pensiile, dar si de predictibilitate, a declarat ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, la intrunirea Consiliului National al Blocului National Sindical (BNS), la Eforie Nord, potrivit Agerpres.

- Inteligența artificiala lovește piața mondiala a muncii „ca un tsunami”, a declarat luni Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional, la un eveniment organizat de Institutul Elvețian de Studii Internaționale.

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de peste 1,85 milioane de lei unor angajatori din domeniile fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase, ca urmare a deficientelor constatate.

- UAT MUNICIPIUL TURDA organizeaza in data de 16 mai 2024, orele 11 concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de: Consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment social media, ID post 342827 – 1 post Conditii de participare: – studii universitare de licenta…

- Elevii din Satu Mare de la Colegiul Național "Mihai Eminescu" și Liceul de Arte "Aurel Popp" au primit indrumari valoroase despre piața muncii și dezvoltare profesionala de la Adecco Romania, in cadrul Programului Compas Vocațional. The post PIAȚA MUNCII LOCALE Elevii de la Colegiul Național “Mihai…

- In a doua saptamana din luna aprilie la nivelul județului Neamț sunt disponibile 572 de job-uri și este de lucru in cele mai diverse ocupații. De menționat este faptul ca unele dintre acestea sunt vacante de mai mult timp, iar oamenii de afaceri nu reușesc sa acopere deficitul de personal. Ca nota generala,…

- Contractele pe termen nedeterminat sunt tot mai rare in piața muncii, unde contractele temporare devin tot mai comune, inclusiv pentru poziții de management și funcții superioare. The post CODUL MUNCII PIAȚA MUNCII: Se renunța la contractele pe termen nedeterminat first appeared on Informatia Zilei…

- Aproape 6.500 de persoane au intrat pe piața muncii din județul Alba in anul 2023, ajutate de AJOFM Aproape 6.500 de persoane au intrat pe piața muncii din județul Alba in anul 2023, ajutate de AJOFM In cadrul ședinței de colegiu prefectural, directorul AJOFM Alba a prezentat obiectivele avute anul…