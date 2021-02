Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași a fost inclusa pentru prima data in clasamentul internațional QS World University Rankings 2021, care analizeaza și ierarhizeaza instituții de invațamant superior din intreaga lume. Conform evaluarii realizate de experți, TUIASI a fost desemnata a doua…

- „Universitatea Tehnica «Gheorghe Asachi» continua conform programului stabilit in sedinta Senatului din septembrie 2020, respectiv in sistemul hibrid. Activitatile didactice si examinarile semestriale s-au derulat conform programului, nu au fost decat situatii izolate de trecere a acestor activitati…

- Romania se afla pe locul 45 in lume dupa rezervele sale de petrol de „doar“ 600 de milioane de barili. In Europa e pe pozitia a treia, anunța Mediafax. Venezuela (300 miliarde de barili), Arabia Saudita (266,6 miliarde de barili) si Canada (170,8 miliarde de barili) sunt pe primele trei locuri…

- Așa cum am notat recent, la reluarea pregatirilor echipei Petrolul Ploiești, astazi, 6 ianuarie 2021, in lot au fost prezente numai doua noutați, unele deja știute de luna trecuta, de altfel: mijlocașul central Silviu Pana și fundașul dreapta Ștefan Barboianu, ambii de la Turris-Oltul Turnu Magurele.…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) se afla pe poziția a doua la nivel național dintre toate instituțiile de invațamant superior cu profil tehnic in clasamentul QS „Emerging Europe & Central Asia” University Rankings 2021. Totodata, TUIASI se claseaza pe poziția a 5-a la nivel…

- Romania se afla pe pozitia 53 in clasamentul celor mai vulnerabile tari in ceea ce priveste impactul crizei actuale asupra industriei de turism, conform datelor Organizatiei Mondiale a Turismului, conform Mediafax. Romania este obisnuita cu pozitii aproape de coada clasamentelor, in urma multor…

- Denzel Washington a fost numit de The New York Times cel mai bun actor al secolului XXI. Intre primele 25 de staruri din clasamentul cotidianului american se numara și Isabelle Huppert, Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael B. Jordan, Catherine Deneuve. The New York Times a publicat clasamentul…

- Universitatea Tehnica organizeaza zilnic, pana pe 16 decembrie, evenimente destinate liceenilor sau celor care doresc sa afle detalii despre viata de student la Politehnica ieseana, despre programele de studiu sau despre oportunitatile de angajare dupa terminarea facultatii. De asemenea, viitorii studenti…