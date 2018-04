Top 8 utilizări neobişnuite pentru bere. Sigur nu ştiai de punctul 6! Iata cateva idei la care nu te-ai fi gandit. Poti face baie in bere Berea face minuni in cazul pielii. Asa ca data viitoare cand iti doresti o baie lunga, umple cada si scufunda-te in bere. Fii atent/a la doua lucruri: nu trebuie sa cedezi tentatiei si sa iei o gura de bere si trebuie sa nu iesi afara in cazul in cazul in care este o zi fierbinte. Berea poate fi un calmant pentru stomac Daca te deranjeaza stomacul o cana de bere poate fi remediul de care ai nevoie: alcoolul are un efect anestezic si te ajuta sa scapi de durere. In plus, bere te ajuta sa scapi de mahmureala.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

