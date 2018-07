Top 8 motive să vizitezi Grecia în 2018 Iata 8 motive pentru care ar trebui sa vizitezi Grecia in 2018, potrivit sfaturilor site-ului MarketingGreece.com. 1. Pe urmele lui Aristotel Pe urmele lui Aristotel este primul dintre cele 8 trasee istorice din peninsula Halkidiki, din nordul Greciei. Traseul are o lungime de 22 de kilometri si parcurge zone importante care au marcat viata lui Aristotel, de la locurile natale, la crangul unde isi tinea lectiile. 2. Primele parcuri de scufundari 2.parcuri de Primele parcuri de scufundari din Grecia au fost inaugurate in vara lui 2014. Parcurile vor fi primele situri arheologice subacvatice care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania 76% din populație nu a avut nicio vacanța in anul 2016, fapt care plaseaza țara noastra in topul țarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetațenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare. Raportul arata ca in urma Romaniei…

- Serviciul National de Meteorologie din Grecia (EMY) a emis un cod rosu de vreme extrema, inclusiv ploi abundente si furtuni puternice, relateaza site-ul publicatiei Greek City Times. Vremea s-a înrautatit înca de marti, fiind ploi abundente în mai multe parti ale tarii.…

- Cateva sute de persoane, printre care deputati ai partidului neonazist Zori Aurii, au manifestat vineri dimineata in capitala Greciei impotriva acordului dintre Atena si Skopje in legatura cu numele Macedoniei, noteaza France Presse. Aceasta este prima manifestatie tinuta de oponentii…

- Sunt multe de vizitat in Lefkada insa activitatea specifica este vizitatul si savuratul plajelor care sunt in numar bogat de jur imprejurul insulei si care sunt foarte diferite intre ele. Unde este situata insula LefkadaLefkada se afla pe coasta de vest a Greciei si este scaldata de apele…

- Opt ofiteri turci care au fugit in Grecia dupa lovitura de stat esuata din 2016 in Turcia vor sa se mute intr-o alta tara europeana, temandu-se ca vor fi prinsi de agenti turci, au declarat miercuri avocatii lor, relateaza France Presse. "Ei se tem sa ramana in Grecia", a afirmat intr-o conferinta…

- ♦ Romania este al patrulea producator de gaze naturale la nivel european, avand un potential hidroenegetic exploatat doar in proportie de 50% ♦ In ciuda potentialului insa, parcul de generare de energie local este de dimensiunea celui din Cehia, tara de trei ori mai mica in comparatie cu Romania,…

- Reuniunea cvadrilaterala la nivel inalt Romania, Bulgaria, Grecia si Serbia se va desfasura marti la Bucuresti, consultarile urmand sa se desfasoare cu premierul Viorica Dancila, ​presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, si prim-ministrul Republicii…

- O noua spirala de tensiune in Marea Egee intre Grecia si Turcia, dupa ce un steag grecesc a fost inaltat pe o insula nelocuita din largul orasului turcesc Didyma. Steagul a fost repede indepartat de turci. Ambele parti se acuza reciproc de provocari. Ankara sustine ca au existat si alte incercari similare…