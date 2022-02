Stiri pe aceeasi tema

- Chisinaul este pe locul 46 in clasamentul de 50 de orase cu cea mai scumpa viata din Europa Centrala si de Est, in calcul luandu-se cheltuielile zilnice de rutina (produse alimentare, calatorii interne, inchirieri, alimentatie publica etc.), transmite IPN.

- Vrei sa atragi in viața ta acea persoana care sa te faca sa simți cu adevarat ce este iubirea, dar pare ca ghinionul te insoțește in dragoste? Astrologia are un cuvant de spus chiar și cand vine vorba despre viața sentimentala, astfel ca descoperirea trasaturilor de caracter ale fiecarui nativ in parte…

- Elveția, Norvegia, Israel și Danemarca se afla in primele 10 cele mai scumpe țari din lume, daca ne referim la indicele costurilor de trai, potrivit calculelor și estimarilor platformei Numbeo pentru anul 2022, care listeaza 139 de țari de pe cuprinsul...

- Cele mai pretențioase zodii sunt și cele care ofera cel mai puțin, cele mai egoiste și individualiste dintre ele. Au și ele multe calitați, intre care indrazneala, curajul sau inițiativa se numara printre cele mai importante. Dar pretențiile lor ne arata ca au și multe defecte! Cele mai pretențioase…

- BerbecAccentul zilei va fi pe capitolul financiar, in speta pe veniturile tale din munca desfasurata la serviciu. Poti primi bani, bunuri sau favoruri. Material, primesti sprijinul partenerului de viata, dar si din colaborari apar niscai sume consistente de bani. Evita cheltuielile nefondate sau mofturile…

- Horoscopul pentru anul 2022 deja sugereaza ca acest an este setat sa fie un an de mari schimbari in toate aspectele vietii. Pentru unii vor fi schimbari mai intense decat pentru altii. Toate sunt menite sa fie spre binele nostru insa nu toata lumea va putea sa vada asa intamplarile. Viata este o calatorie,…