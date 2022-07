Stiri pe aceeasi tema

- Cele 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania pot beneficia de numere de culoare verde, se anunța in aprilie, iar acum au fost eliberate primele numere de inmatriculare verzi, spune Ministerul de Interne. In ultimle 18 luni au fost inmatriculate in țara 10.000 de mașini electrice, dintre…

- Datorita in principal costului bateriilor, mașinile electrice sunt de obicei mai scumpe decat omologii lor pe benzina, diesel sau hibrid. Și in timp ce decalajul se reduce pe masura ce le folosești, el ramane totuși undeva acolo. The post Exista mașini electrice ieftine și bune! Iata un exemplu oferit…

- Mașinile cu garda mai inalta la sol cum sunt SUV-urile și crossover-urile parca ne cam fac cu ochiul in ultimul timp. Mai comode, mai spațioase și cumva prezentand mai multa siguranța, autoturismele din aceasta categorie sunt din ce in ce mai cautate de catre șoferi. The post Top 5 cele mai ieftine…

- Benzina este de domeniul trecutului, iar electricitatea este viitorul. Daca vrei sa investești intr-o mașina de care sa te bucuri pentru mult mult timp și pentru care nu riști sa platești taxe exagerate pentru protecția mediului, investește intr-o mașina electrica, fie ea noua sau second hand. The post…

- Jumatate dintre romani vor sa-si cumpere masini electrice pentru a reduce costul cu alimentarea, dar infrastructura de incarcare ramane principalul motiv de reticenta, reiese din studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, realizat in 25 de tari din intreaga lume.

- Jumatate dintre romani vor sa-si cumpere masini electrice pentru a reduce costul cu alimentarea, dar infrastructura de incarcare ramane principalul motiv de reticenta, reiese din studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, realizat in 25 de tari din intreaga lume.

- Automobilele electrice si hibride si-au continuat cucerirea pietei europene in primul trimestru, iar Romania a avut cea mai mare crestere a vanzarilor de automobile electrice din Europa, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Fii la curent cu cele…

- Traficul la iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II s-a dublat in ultimele 24 de ore, iar pe fondul aglomeratiei calatorii sunt nevoiti sa astepte, luni, cel putin doua ore pentru formalitatile de intrare in Ungaria, desi au fost deschise opt artere de control. Aplicatia…