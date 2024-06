In fiecare an, cererea pentru anumite piese auto fluctueaza in funcție de mai mulți factori, precum schimbarile tehnologice, tendințele din industrie și preferințele consumatorilor. Anul acesta, s-a observat o creștere semnificativa in popularitatea anumitor componente auto, ceea ce reflecta atat evoluția tehnologica, cat și preocuparile tot mai mari ale șoferilor pentru intreținerea și performanța vehiculelor lor.Iata care au fost cele mai cautate produse intr-un magazin piese auto in 2024:bateriile auto - cu un interes sporit pentru vehiculele electrice și hibride, bateriile auto au devenit…