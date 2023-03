Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile s-a desfașurat, la Pitești, Conferința Naționala a Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara (FADI) cu tematica „Economia Circulara in Practica – Provocari și Soluții pentru Gestionarea Deșeurilor Municipale”. Evenimentul a adunat la Pitești experți din domeniul gestionarii…

- Un credincios sucevean il informeaza pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ce apare despre Biserica pe facebook. In ultima scrisoare omul l-a informat despre o postare pe pagina ”Practica de cult”. ”Inaltpreasfinția Voastra, exista o pagina de Facebook, „Practica de cult”, administratorul…

- Opt studenți ai Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” – Facultatea de Pompieri au inceput practica la ISU Argeș. “Pe o perioada de patru saptamani, cinci dintre aceștia vor lua parte la misiunile de intervenție ale subunitaților noastre, iar ceilalți trei vor avea activitațile imparțite in doua perioade,…

- Au invațat teoria, iar acum urmeaza sa o aplice cum știu ei mai bine, pentru a-și dovedi calitațile. In perioada 30 ianuarie – 24 februarie, 13 elevi de la Școala Militara de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragașani vor efectua stagiul de practica in Dambovița. Viitorii subofițeri jandarmi…

- Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de alerta și coordonare a raspunsului al OMS, a declarat ca OMS lucreaza cu China pentru a gestiona riscurile de creștere din nou a COVID-19, pe masura ce oamenii calatoresc pentru sarbatorile de Anul Nou Lunar, dar raspunsul țarii continua sa fie afectat…

- Respiratia constienta, indiferent de versiunile traditiilor din care provine, detine un potential imens in domeniul vindecarii si autocunoasterii. Este un paradox faptul ca acest proces fiziologic inerent vietii si usor accesibil fiecaruia dintre noi este inca atat de putin explorat si folosit in sensul…

- Un metru cub de apa potabila va fi cu 33 la suta mai scump anul viitor, in vreme ce serviciile de canalizare vor costa cu 45 la suta mai mult decat in 2022. ApaVital a anuntat tarifele pe care le va aplica serviciilor sale in anul urmator. Societatea de apa arata spre previzionarile facute odata cu…