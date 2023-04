Top 5 zodii ghinioniste în luna aprilie. Urmează o perioadă îngrozitoare pentru acești nativi Gemeni (21 mai – 20 iunie)Gemenii au calitatea de a se adapta cu ușurința oricaror schimbari. Acești nativi sunt comunicatori excelenți și sociabili, dar uneori pot deveni extrem de nesiguri pe ei și se pot baga unde nu le fierbe oala. Cei din Gemeni se vor simți epuizați din punct de vedere emoțional, fizic și financiar la sfarșitul lunii. Sunt, de asemenea, șanse mari ca ei sa piarda pe cineva apropiat. Recomandat este sa stea in preajma cat mai multor persoane pozitive. Macar o vreme, pana dispare norișorul cu tunete și fulgere de deasupra capului lor. Rac (21 iunie – 22 iulie)Cei din zodia… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Luna aprilie vine cu veși excelente pentru doua zodii din horoscop. Acești nativi pentru care anul 2023 nu a inceput chiar bine, vor avea noroc pe toate planurile inca din primele zile ale lunii urmatoare. Cine sunt norocoșii care se vor bucura de realizari pe plan personal, profesional, dar și financiar.

- Luna martie se anunța o perioada plina de surprize pentru unii nativi, care vor avea șansa de a-și cunoaște sufletul pereche. Deși vor trece printr-o perioada mai complicata, asta dupa ce ajung sa se desparta de persoana iubita, soarele rasare și pe strada lor in aceasta luna.

- Luna februarie se termina pe picior greșit pentru trei zodii din horoscop, care vor avea neințelegeri cu familia in perioada imediat urmatoare. Acești nativi vor intampina probleme de comunicare, insa iși vor da seama de acest lucru abia mai tarziu.

- Luna februarie vine cu provocari pe plan financiar pentru trei zodii, care vor trebuie sa faca fața unor cheltuieli. Nici pentru investiții nu este cea mai buna perioada, de aceea, astrologii ii sfatuiesc sa fie atenți la cum sa iși gestioneaza finanțele.

- Luna februarie este considerata perioada in care iubirea plutește in aer, dar nu la fel se poate spune și despre doua zodii, care vor trece prin momente mai delicate in cuplu. Acești nativi trebuie sa fie atenți, pentru ca vor avea parte de surprize neplacute pe plan personal.

- Luna februarie vine cu probleme pentru cateva zodii, care vor avea parte de neplaceri pe plan profesional. Astrele nu le sunt favorabile și trebuie sa fie atenți, pentru ca risca sa iși piarda locul de munca. Acești nativi nu sunt ocoliți nici de barfele colegilor, ceea ce poate crea probleme in fața…

- Finalul lunii ianuarie aduce probleme pentru cateva zodii, care trebuie sa fie mult mai atente la cum iși gestioneaza bugetul și la ce investiții vor face. Astrele nu le sunt deloc favorabile și pot ajunge sa piarda sume importante.

- In general, luna februarie este asociata cu perioada in care iubirea este pusa pe primul plan, avand in vedere ca este sarbatorit Sfantul Valentin, iar mai apoi Dragobetele. Cu toate acestea, urmatoarea perioada nu va fi una deloc placuta pe plan personal pentru patru zodii.