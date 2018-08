Stiri pe aceeasi tema

- Incepe un razboi intre Christina Ich și Alexandra Stan?! Artista care e mai mereu plecata peste hotare a indraznit sa-i dea un sfat in public Angelinei Jolie de Romania, care nu l-a primit prea bine. Focoasa bruneta a rabufnit și i-a transmis doua mesaje lungi, in care se simte tensiunea. Citește și:…

- Nadia Comaneci, fosta mare gimnasta mondiala, a infirmat zvonurile aparute marți, cum ca ar fi divorțat de Bart Conner. ”Zeița de la Montreal”, cum a foct poreclita dupa evoluțiile de excepție de la acea Olimpiada, a vorbit, in EXCLUSIVITATE pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania. ”Sunt in vacanța…

- ToatE lumea xtie cE Joshua Castellano este unul dintre cei mai bogati xi mai influenti oameni de afaceri din Romania, insE putin cunosc amEnunte din viatE privatE a italianului. De cativa ani, celebrul ~macaronar trEiexte o poveste de dragoste alEturi de romanca Diana Petre. Din cate se are, cei doi…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr 1 din Romania, a publicat imagini exclusive cu Florin Tanase, ”capitanul” lui Gigi Becali, in timp ce iși facea de cap intr-un cunoscut club din Capitala (Vezi AICI imaginile), latifundiarul din Pipera a reacționat și nu a avut tocmai cuvinte de lauda la adresa fotbalistului.…

- Bianca Dragușanu și Tristan Tate au petrecut seara trecuta intr-un local din Centrul Vechi al Bucureștiului alaturi de Mircea Branzei. Iubitul Denisei Tanase și-a serbat ziua de naștere, iar cand prezentatoarea de la “Te vreau langa mine” și-a facut apariția de mana cu noul iubit, CANCAN.ro, site-ul…

- Victor Slav a tacut cat a tacut in legatura cu noua decepție in dragoste, dar, dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a oferit imagini in premiera cu Bianca Dragușanu in timp ce se ținea de mana cu noul iubit la o petrecere in Centrul Vechi, prezentatorul TV a facut declarații despre desparțirea…

- In acest moment in Romania, mediul privat este supus controalelor inspectorilor ANAF care se pronunța asupra oportunitații anumitor cheltuieli facute de patroni și daca acestea sunt apreciate ca inoportune pentru societatea comerciala sunt scoase de la deducere la calculul impozitului pe profit. De…