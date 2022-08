Top 5 vedete care iubesc casele de pariuri online Jocurile de noroc sunt genul de divertisment de care sunt interesati nu numai oamenii obisnuiti, ci si celebritatile. Multi actori celebri, sportivi, cantareti sunt fani ai jocurilor de cazinou si unii dintre ei chiar au intrat in istorie prin castiguri uriase. Unii dintre ei isi marturisesc hobby urile in mod public si adesea performeaza la cele mai populare case de pariuri online Romania, iar unii prefera sa joace in liniste la cele mai mari cazinouri ale lumii.Unele celebritati dau banii cast ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pariurile sportive au luat o foarte mare amploare in Romania, iar asta o putem observa cu totii urmarind un meci de fotbal la televizor, in urma numarului mare de reclame la case de pariuri online, sau pur si simplu efectuand o plimbare prin oras, in timpul careia vom observa cat de multe agentii clasice…

- Conform unor statistici, cel puțin 15% dintre cetațenii romani cu varsta peste 18 ani au pariat cel puțin o data la jocuri de noroc. In cadrul jocurilor de noroc din casino sunt incluse mai multe tipuri, fiecare dintre ele avand adepții ei. Printre cele mai populare jocuri de casino accesate de romani…

- Lumea jocurilor de noroc se poate lauda cu un portofoliu extrem de bogat in acest an. Exista mii de jocuri pe care amatorii de adrenalina le pot practica online, la cazinourile licentiate. Chiar si asa, pentru a maximiza distractia si avea parte de o experienta cat mai placut, utilizatorii trebuie sa…

- Casele de pariuri online sunt din ce in ce mai apreciate de pariorii din Romania, iar efectul acestui lucru se resimte in ofertele pe care casele de pariuri online le ofera pentru a atrage cat mai mulți pariori. In prezent, exista numeroase case de pariuri online din care poți alege. Majoritatea pariorilor…

- Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), autoritatea care reglementeaza industria romaneasca de gambling, a generat incasari in valoare de peste 220 de milioane de euro in 2021 din autorizații, licențe, taxa de viciu și taxa de videoloterie, dar și din amenzi, conform ultimului raport anual de…

- Romania va intra in prima parte a finalei Eurovision 2022 sambata, 14 mai, de pe poziția cu numarul 2, insa WRS va avea o misiune extrem de dificila, in contextul in care casele de pariuri dau ca favorita pentru caștigarea trofeului reprezentanta Ucrainei, Kalush Orchestra, cu melodia Stefania.

- Reprezentantul Romaniei la concursul de muzica Eurovision 2022 va concura joi seara in cea e-a doua semifinala. WRS va canta piesa „Llamame”, iar din semifinala doar zece concurenți se vor califica mai departe in marea finala de sambata.

- Piața reglementata a jocurilor de noroc din Romania a permis o dezvoltare importanta a acestei industrii, care in prezent a atins un nivel extrem de ridicat, iar progresul este in continuare in plina desfașurare. Romanii se pot distra astazi la jocuri de noroc pe internet legal și in deplina siguranța,…